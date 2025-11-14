Estados Unidos

Clima en Seattle: el reporte del estado del tiempo para este 15 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Este es el reporte del
Este es el reporte del estado del tiempo para mañana en la ciudad estadounidense (Reuters)

En la era moderna, más allá de consultar el pronóstico del tiempo para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo eventos deportivos.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NOAA), para este 15 de noviembre se estima que en Seattle  habrá temperatura máxima de 14 centigradosPara mañana se prevé un clima Lluvias, principalmente antes de las 8 a.m. Alta cerca de 57. Viento del sur de 7 a 10 mph. La probabilidad de precipitación es del 80%. Nuevas cantidades de precipitación de menos de una décima de pulgada son posibles.

Y por la noche Probabilidad de lluvia, principalmente antes de las 10 p.m. Mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 51. Viento ligero y variable. La probabilidad de precipitación es del 70%. Nuevas cantidades de precipitación de menos de una décima de pulgada son posibles.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

Seattle es una ciudad importante
Seattle es una ciudad importante en los Estados Unidos por su papel dentro de la industria aeroespacial. Es reconocida por empresas como Beoing, Microsoft y Amazon (REUTERS/Lindsey Wasson)

La demarcación está ubicada en el estado de Washington, en el noroeste de los EEUU, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la urbe más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El clima en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Una mujer y su perro
Una mujer y su perro aprovechan un espacio de sombra en Seattle, Washington (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

Temas Relacionados

ClimaSeattleWashingtonestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Operación “Lanza del Sur”: Estados Unidos realizó otro ataque contra una narcolancha en el Caribe que dejó cuatro muertos

El Comando Sur confirmó el vigésimo bombardeo a embarcaciones acusadas de narcotráfico desde septiembre, mientras Washington refuerza su presencia militar con la inminente llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford

Operación “Lanza del Sur”: Estados

La belleza oculta del Gran Cañón: cómo es la región que solo el 1% de los exploradores conoce

Aunque el Parque Nacional recibe millones de turistas al año, la mayoría solo disfruta las vistas superficiales y pocos se aventuran a conocer la majestuosidad de su interior, revela Travel + Leisure

La belleza oculta del Gran

Clima en Filadelfia: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es esencial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Filadelfia: temperatura y

Clima en Columbus: probabilidades de lluvia y temperatura de mañana

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Clima en Columbus: probabilidades de

Donald Trump conversó con los líderes de Tailandia y Camboya tras la crisis fronteriza por nuevos choques armados

El presidente estadounidense mantuvo contactos directos con ambos gobiernos para sostener la tregua firmada en Kuala Lumpur, mientras la tensión vuelve a escalar con acusaciones cruzadas, un civil muerto y la suspensión del acuerdo de paz

Donald Trump conversó con los
DEPORTES
Lanús y Atlético Tucumán empatan

Lanús y Atlético Tucumán empatan en el inicio de la última jornada del Torneo Clausura

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

Challenger de Montevideo: Román Burruchaga sorprendió a Mariano Navone en el duelo de argentinos y se metió en semifinales

Eliminatorias de Europa: Croacia selló su clasificación al Mundial 2026 y dos potencias quedaron a un solo paso

Insólita escena en la Euroliga: un entrenador vio la sala de prensa vacía y dio la conferencia “más corta de la historia”

TELESHOW
Juana Repetto contó cómo es

Juana Repetto contó cómo es su relación con su ex Sebastián Graviotto y sorprendió al revelar un dato de su vínculo

El viaje espiritual de Daniel Gómez Rinaldi a Nueva York y su visita a El Rebe: “Una experiencia increíble”

Se conocieron las primeras fotos de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán

El duro ida y vuelta entre Rusherking y Martín Cirio: críticas, rencores y pases de facturas

Tras su internación, Martín Ortega reapareció en el cumpleaños de su hermana Rosario

INFOBAE AMÉRICA

Trinidad y Tobago realizará nuevos

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

Los aliados occidentales estudian mecanismos para que los inspectores del OIEA puedan analizar el arsenal nuclear de Irán

Registran gigantescas “olas ocultas” que aceleran el deshielo en Groenlandia y multiplican el impacto en el nivel del mar

Cómo serán las “burbujas de cristal” que planea construir la NASA con polvo lunar y tecnología de autorreparación

Kallas insistió en usar los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania: “Es la forma de mostrar que el tiempo no está del lado de Moscú”