Estados Unidos

Clima despejado en San Antonio: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana viernes 14 de noviembre

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

De acuerdo con el reporte
De acuerdo con el reporte meteorológico, este viernes se espera un cielo mayormente despejado y temperaturas caurosas. (Wikimedia)

El reporte meteorológico cumple una función clave al permitir la emisión de alertas frente a fenómenos peligrosos como tormentas severas, huracanes o tornados, lo que facilita que autoridades y ciudadanía implementen medidas como evacuaciones o refuerzos en infraestructuras. Consultar el pronóstico del tiempo se vuelve así una herramienta fundamental para resguardar vidas y bienes.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el estado del tiempo para este viernes?

Tanto en el día como
Tanto en el día como en la noche se espera que el clima sea adecuado para realizar actividades al aire libre. (Wikimedia)
  • Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 63 grados Fahrenheit (aproximadamente 17 grados Celsius).
  • El viento soplará del sur a unas 5 millas por hora (8 kilómetros por hora), con ráfagas que alcanzarán hasta 20 millas por hora (32 kilómetros por hora).
  • Por la noche, se espera un clima mayormente despejado, con una temperatura máxima cercana a los 85 grados Fahrenheit (aproximadamente 29 grados Celsius).
  • Habrá un viento del sur suroeste de 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 millas por hora (32 kilómetros por hora).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 13 de noviembre a las 5:51 p.m. CST .

El estado del tiempo en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Las diferencias estacionales en el clima de San Antonio ofrecen a los visitantes la posibilidad de seleccionar el mejor momento del año

La primavera se vuelve una
La primavera se vuelve una temporada con alta afluencia de visitantes debido a su clima. (REUTERS/Jordan Vonderhaar)

En San Antonio, la primavera reúne una mayor afluencia turística, motivada por jornadas soleadas y temperaturas diurnas que rondan los 30 °C (87 °F), con mínimas cercanas a 14 °C (58 °F), especialmente durante marzo y abril. Por este motivo, se recomienda incluir chaquetas ligeras, suéteres nocturnos e impermeables, ya que las precipitaciones resultan más probables, en particular durante mayo.

Si el clima se torna lluvioso, el Museo Witte, especializado en historia natural y ciencia, representa una excelente alternativa bajo techo mientras se aguarda una mejoría. En los días de temperatura templada, las excursiones hacia sitios Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO permiten conocer la historia local. Cada estación ofrece opciones que se adaptan tanto a la tolerancia al calor como a las expectativas de los visitantes, lo que brinda flexibilidad para ajustar el itinerario a los intereses y condiciones meteorológicas.

Durante el verano, el ambiente animado de los barrios vaqueros y los parques urbanos se acompaña de máximas de hasta 35 °C y elevados índices de humedad, lo que intensifica la percepción de calor. Aunque las lluvias aparecen frecuentemente en mayo y comienzos de junio, los meses de julio y agosto resultan predominantemente secos. Por ello, para disfrutar de destinos como las Cavernas Natural Bridge o paseos al borde del río, conviene vestir prendas livianas, portar gafas de sol y aplicar protector solar.

Calendario lunar 2025-11-14: cómo se

Prepárate antes de salir: este

Las noches del 16 y

Pronóstico del clima para mañana

Nubosidad y probabilidades de lluvia
