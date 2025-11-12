Estados Unidos

Temperaturas en Nueva York: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este 12 de noviembre, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Nueva York.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se estima que en Nueva York habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 9 centígrados y una mínima de 6°. La nubosidad será del 70% y por la noche habrá una posibilidad del 2% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Nueva York (Imagen ilustrativa Infobae)

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado con el mismo nombre en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el clima es principalmente continental húmedo, con inviernos muy fríos, veranos muy calientes y lluvias constantes que caen durante todo el año, que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan fríos, ni los veranos tan fuertes.

El frío y las lluvias constantes provocan la caída de nueve durante el invierno.

Los meses más fríos son en entre diciembre y marzo, mientras que los más calientes se registra entre julio y agosto.

(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos tiene de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

