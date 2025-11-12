Estados Unidos

NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 12 de noviembre

Este viernes continúan las acciones en el mejor baloncesto del mundo, te compartimos la información actualizados y los partidos que se jugarán hoy

Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

Como cada noche desde que inició la temporada 2025-26 de la NBA, la liga cuenta con una variedad de partidos que prometen acción y adrenalina a los seguidores del mejor baloncesto del mundo. A medida de que transcurren los encuentros la presión aumentó y las franquicias buscan asentar su camino hacia la gloria.

Actualmente hay muchas razones para seguir las actividades dentro de la liga: jugadas espectaculares, récords por batir y encuentros históricos, por mencionar algunas. Cada victoria es importante, puesto que la lucha en la cima de cada una de las conferencias se cierra a medida de que los partidos pasen.

Sigue de cerca las acciones de este día y no te pierdas ningún enfrentamiento. A continuación te compartimos toda la agenda de este viernes, los partidos más importantes y los que interesan a los aficionados de acuerdo al contexto actual de la liga.

Partidos de HOY 12 de noviembre

Sigue de cerca todas las acciones del mejor balonceste del mundo (Gary A. Vasquez-Imagn Images vía Reuters Con)

Orlando Magic vs New York Knicks

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Madison Square Garden

Ciudad: New York, NY

Milwaukee Bucks vs Charlotte Hornets

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Spectrum Center

Ciudad: Charlotte, NC

Chicago Bulls vs Detroit Pistons

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Little Caesars Arena

Ciudad: Detroit, MI

Cleveland Cavaliers vs Miami Heat

Hora de México: 18:30 horas

Hora del Este de EEUU: 19:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas

Estadio: Kaseya Center

Ciudad: Miami, FL

Memphis Grizzlies vs Boston Celtics

Hora de México: 18:30 horas

Hora del Este de EEUU: 19:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas

Estadio: TD Garden

Ciudad: Boston, MA

Washington Wizards vs Houston Rockets

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: Toyota Center

Ciudad: Houston, TX

Portland Trail Blazers vs New Orleans Pelicans

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: Smoothie King Center

Ciudad: New Orleans, LA

Golden State Warriors vs San Antonio Spurs

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: Frost Bank Center

Ciudad: San Antonio, TX

Phoenix Suns vs Dallas Mavericks

Hora de México: 19:30 horas

Hora del Este de EEUU: 20:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:30 horas

Estadio: American Airlines Center

Ciudad: Dallas, TX

Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder

Hora de México: 20:30 horas

Hora del Este de EEUU: 21:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:30 horas

Estadio: Paycom Center

Ciudad: Oklahoma City, OK

Atlanta Hawks vs Sacramento Kings

Hora de México: 21:00 horas

Hora del Este de EEUU: 22:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:00 horas

Estadio: Golden 1 Center

Ciudad: Sacramento, CA

Denver Nuggets vs LA Clippers

Hora de México: 21:30 horas

Hora del Este de EEUU: 22:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 21:30 - 2:00 = 19:30 horas

Estadio: Intuit Dome

Ciudad: Inglewood, CA

Cómo inició la NBA

Desde su creación en 1946,
Desde su creación en 1946, la liga de baloncesto ha logrado crecer a pasos agigantados hasta convertirse en una de las mejores del mundo (Bob DeChiara-Imagn Images vía Reuters Con)

Cuando la liga de baloncesto profesional se comenzó a instaurar a inicios de la década de 1940, en Estados Unidos dominaban dos deportes: fútbol americano y béisbol. El basquetbol no era del todo popular y fue considerado como una actividad universitaria.

El fin de la Segunda Guerra Mundial representó un boom en la industria del entretenimiento, las actividades de ocio para las personas fue uno de los sectores más interesantes para los empresarios y en medio de esta euforia constante Walter A. Brow, dueño del Boston Garden, junto con otros inversionistas decidieron impulsar el basquetbol profesional.

Los empresarios tenían claros su objetivos, necesitaban de un espectáculo que se realizará en espacios cerrados y atrajera grandes audiencias. El baloncesto era el deporte ideal, pues además de que ya tenía la atención de ciertas personas, se podría jugar varias veces a la semana.

De acuerdo con información de la National Basketball Association (NBA), el 6 de junio de 1946, en el Hotel Commodore de Nueva York, la liga inició su camino y desde entonces ha logrado crecer a pasos agigantados al grado de convertirse en uno de los espectáculos más lucrativos del mundo.

La NBA arrancó con franquicias en 11 ciudades diferentes, estos equipos lograron asentar las bases de la competición, para incentivar a los empresarios y jugadores se decidió que cada equipo se quedaría con las ganancias de la taquilla en sus partidos como local y no podrían utilizar a jugadores universitarios hasta que hayan terminado su ciclo de cuatro años.

