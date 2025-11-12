Top 25 Google en Estados Unidos: conoce el ranking de las películas más vistas del momento

Una película de Minecraft se lleva el primer lugar de las películas más vistas en Google Play en Estados Unidos. (Youtube/Warner Bros. Pictures)

Semana a semana, Google da a conocer su ranking con las películas más reproducidos en Estados Unidos, con nuevos filmes que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando lo que más engancha a la audiencia.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro del tipo de películas que impactan en el consumidor nacional.

Top de películas más vistas en Google en Estados Unidos

1. Una película de Minecraft (A Minecraft Movie)

"Una película de Minecraft", lidera esta lista de las producciones más vistas en Google en Estados Unidos. (Warner Bros)

Cuatro inadaptados se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve.

2. Warfare: Tiempo de guerra (Warfare)

"Warfare: Tiempo de guerra" se mete en la segunda posición del ranking estadounidense de Google. (Prime Video)

Basada en las experiencias reales del ex marine Ray Mendoza (codirector y coguionista de la película) durante la guerra de Irak. Introduce al espectador en la experiencia de un pelotón de Navy SEALs estadounidenses. Concretamente en una misión de vigilancia que se tuerce en territorio insurgente. Una historia visceral y a pie de campo sobre la guerra moderna y la hermandad, contada como nunca antes: en tiempo real y basada en los recuerdos de quienes la vivieron.

3. Recuerdos mortales (The Blind)

Russell Crowe el exdetective en "Sombras del pasado", que sufre de pérdida de memoria. (Captura de pantalla del tráiler)

Deep South, 1960, un hombre lucha con la vergüenza de su pasado, mientras navega por su propio alcoholismo y complicadas dinámicas familiares como esposo y padre.

4. Rescate Implacable (A Working Man)

Jason Statham regresa en el nuevo thriller de acción cargado de adrenalina de Amazon MGM Studios—del director de “Suicide Squad” y “The Beekeeper”—la historia de un hombre rudo de clase trabajadora que es arrastrado a la batalla una vez más: “Rescate Implacable”. (Crédito: Warner Bros)

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

5. Until Dawn: noche de terror

Until Dawn La Película está basada en el icónico videojuego de la franquicia. (Sony Pictures México)

Un año después de la misteriosa desaparición de su hermana Melanie, Clover y sus amigas se dirigen al remoto valle donde desapareció en busca de respuestas. Mientras exploran un centro de visitantes abandonado, son acechadas por un asesino enmascarado que las mata una a una de forma horrible para después despertar y encontrarse de nuevo al principio de la misma noche.

6. Wicked Parte II (Wicked: For Good)

"Wicked Parte II" se mete en el ranking de Google en EEUU. (HBP Max)

Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

7. Coraline y la puerta secreta

Después de odiar la casa a la que se acaba de mudar, Coraline descubre una puerta que la lleva a una versión diferente de su misma casa. Crédito: Laika / FOCUS FEATURES

Película de animación en la que se nos cuenta la historia de Coraline, una jovencita que descubre en su nueva casa una puerta secreta y decide abrirla. Al hacerlo, descubre una segunda versión de su vida, una vida paralela a la que ella tiene. A primera vista, la realidad paralela es curiosamente parecida a su vida de verdad, aunque mucho mejor.

Pero cuando su increíble y maravillosa aventura empieza a tomar un cariz peligroso y su otra madre intenta mantenerla a su lado para siempre, Coraline deberá recurrir a su determinación y coraje, a la ayuda de los vecinos y a un gato negro con el don del habla para salvar a sus auténticos padres, a unos niños fantasmas y regresar a casa.

8. Las aventuras de Dog Man

Las aventuras de Dog Man ocupan el octavo lugar del ranking. (Universal Pictures)

Un perro y un agente de policía resultan heridos juntos en el trabajo. Una operación quirúrgica que les salva la vida cambia el curso de la historia cuando nace Policán. Mitad perro, mitad hombre, Policán ha jurado proteger y servir -siempre que no le distraigan las ardillas- mientras persigue tenazmente a su archienemigo: el supervillano felino Petey el Gato. Pero la rivalidad entre Policán y Petey se ve alterada por la llegada de un adorable gatito clon de Petey, Lil Petey, que cambia las reglas del juego para ambos.

9. Magazine Dreams

El actor estadounidense Jonathan Majors, protagoniza la cinta "Magazine Dreams" que se lleva el lugar 9. (EFE/Andy Rain)

Un culturista amateur negro lucha por encontrar un vínculo humano en esta exploración de la fama y la violencia. Nada le disuade de su sueño de superestrellato, ni siquiera los médicos que le advierten del daño permanente que se está causando a sí mismo.

10. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)

Con el regreso de un viejo enemigo, Sonic debe enfrentarse a una amenaza más fuerte junto a sus amigos. Crédito: Paramount

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

11. Exterminio: 28 Days Later

Cillian Murphy muestra interés en protagonizar la tercera película de “Exterminio”. (Créditos: Fox Searchlight)

Jim permanece en un hospital londinense próximo a su domicilio durante el último día. El virus ha conseguido expandirse con gran rapidez, alcanzando una propagación veloz entre la población; en cuestión de segundos, las personas sufren una transformación drástica.

12. Robot salvaje (The Wild Robot)

Esta imagen proporcionada por Universal Pictures muestra a Roz, con la voz de Lupita N'yongo, de fondo, y Brightbill, con la voz de Kit Connor, en una escena de "The Wild Robot" de DreamWorks Animation.(DreamWorks Animation/Universal Pictures via AP)

Esta aventura épica cuenta la historia de una robot, Rozzum 7-1-3-4, “Roz” para abreviar, que naufraga en una isla inhabitada y debe aprender a adaptarse a los entornos rigurosos construyendo relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en la madre adoptiva de una cría de ganso huérfana.

13. Los juegos del hambre

Residentes de diferentes distritos pelean a muerte para llevar comida a sus hogares. (X / @TheHunger Games)

Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada Panem: un fastuoso Capitolio ejerce un control riguroso sobre los doce distritos que lo rodean y que están aislados entre sí. Cada distrito se ve obligado a enviar anualmente un chico y una chica entre los doce y los dieciocho años para que participen en los Hunger Games, que son transmitidos en directo por la televisión.

Se trata de una lucha a muerte, en la que sólo puede haber un superviviente. Katniss Everdeen, una joven de dieciséis años, decide sustituir a su hermana en los juegos; pero para ella, que ya ha visto la muerte de cerca, la lucha por la supervivencia es su segunda naturaleza.

14. Destino final

Estrenada hace 25 años 'Destino final' se mete a este ranking. (New Line)

Al subir a un avión con destino a Paris, junto con sus compañeros de clase, Alex tiene una premonición, por lo que desembarca justo antes de despegar junto a seis de sus amigos y una profesora. Poco después el aparato explota en el aire.

El grupo de supervivientes se verá perseguido por la dama de la guadaña, la propia muerte, que no se dará por vencida. Acosado por el FBI que considera a Alex responsable del accidente y perseguido por sus propios miedos, el joven deberá descubrir que las coincidencias y los accidentes no son algo casual.

15. La princesa prometida (The Princess Bride)

"La princesa prometida", estrenada en 1987 ha sido una de las más aclamadas. (20TH CENTURY FOX)

Inspirada en la novela “La princesa prometida” de William Goldman, esta historia narra la travesía de una joven y su verdadero amor, quienes, tras una prolongada distancia, buscan reunirse en el legendario reino de Florin.

Separados por circunstancias adversas, la pareja enfrenta peligros y desafíos propios de un mundo de cuento de hadas, luchando contra las fuerzas malignas del entorno para poder reencontrarse y preservar su vínculo. La obra ha conseguido cautivar a una audiencia que se ha mantenido fiel a lo largo del tiempo.

16. La mujer de las sombras (The Woman in the Yard)

"La mujer en las sombras" desciende en el 16° lugar. (Universal Pictures / Blumhouse Productions)

Una mujer misteriosa que aparece repetidamente en el patio delantero de una familia, a menudo entregando advertencias escalofriantes o mensajes inquietantes, dejando a los residentes cuestionando su identidad, sus motivos y el peligro potencial que podría representar.

17. La Muerte de un Unicornio (Death of a Unicorn)

"Death of a Unicorn", la historia que narra como un unicornio muere atropellado. (Captura del tráiler oficial A24)

Elliot y su hija Riley atropellan y matan accidentalmente a un unicornio mientras se dirigen a un retiro de trabajo de fin de semana, donde el jefe multimillonario de Elliot busca explotar las milagrosas propiedades curativas de la criatura.

18. Los juegos del hambre: En llamas

La segunda entrega de la saga de "Los Juegos del Hambre" sigue siendo una de las películas más aclamadas por los usuarios. (Murray Close/Lionsgate)

Katniss Everdeen vuelve a casa sana y salva después de ganar los 74º Juegos del Hambre anuales junto a su compañero Peeta Mellark. Participar significa dejar atrás familia y amigos y hacer ambos el Tour de la Victoria por los diferentes distritos. A lo largo del camino, Katniss se da cuenta de que se está gestando una rebelión, pero en el Capitolio todo sigue bajo control: el Presidente Snow organiza los 75º Juegos del Hambre, El Vasallaje, una competición especial con una inesperada novedad que cambiará Panem para siempre.

19. Amenaza en el aire (Flight Risk)

Amenaza en el aire se posiciona en el 19° lugar del ranking. (Captura de pantalla)

En este claustrofóbico thriller, un piloto (Mark Wahlberg) transporta en su avioneta a una teniente general (Michelle Dockery) que custodia a un testigo (Topher Grace) que va a testificar en un juicio contra la mafia. A medida que atraviesan las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo es quien parece ser. Y a 3.000 metros de altura no hay escapatoria posible.

20. Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

"Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes" logra meterse en el top 10 de Google en EEUU. (Prime Video)

Ambientada en un Panem postapocalíptico, nos hace retroceder varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow será el mentor de Lucy Gray Baird, la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los Décimos Juegos del Hambre en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

21. Diario de una pasión

"Diario de una pasión", es un referente del género romance en el cine, el cual contó con Ryan Gosling y Rachel Adams en los roles protagónicos. (Créditos: HBO Max)

En una residencia de ancianos, un hombre mayor (James Garner) lee a una mujer (Gena Rowlands) una historia de amor escrita en su viejo libro de notas. El libro cuenta la vida en los años 40 de Noah Calhoun (Ryan Gosling) y Allie Nelson (Rachel McAdams), dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, pasaron un verano idílico juntos y profundamente enamorados, antes de ser separados, primero por sus padres y más tarde por la Segunda Guerra Mundial.

22. Mickey 17

"Mickey 17" se queda con la posición 22 del ranking de Google en EEUU. (HBO Max)

Mickey 17, un miembro de la tripulación ‘expendable’ (prescindible) enviado a un planeta helado para colonizarlo, se niega a dejar que su clon de reemplazo, Mickey 18, tome su lugar.. Adaptación del libro original de Edward Ashton.

23. Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 1

Imagen de 'Sinsajo', la tercera película de la saga de 'Los juegos del hambre' que adaptaba la primera parte del tercer libro. (Netflix)

Katniss Everdeen se encuentra en el Distrito 13 después de destrozar los Juegos para siempre. Bajo el liderazgo de la comandante Coin y el consejo de sus amigos más leales, Katniss extiende sus alas mientras lucha por salvar a Peeta Mellark y a una nación alentada por su valentía.. Tercera y última entrega de la saga literaria “Los juegos del hambre” de Suzanne Collins, que se divide en dos películas.

24. Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno

"Misión Imposible: Sentencia Mortal" se mete en la 24° posición del listado estadounidense. (Netflix)

Ethan Hunt y su equipo del FMI, se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esta tesitura y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta.

Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan.

25. Shrek

"Shrek" sigue siendo una de las películas animadas más aclamadas por el público estadounidense. (Netflix)

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad.

Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

Google en la era del streaming

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (Google)

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.