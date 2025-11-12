Cielo despejado y ráfagas de viento en Texas: así amanecerá el clima en San Antonio este miércoles 12 de noviembre

De acuerdo con el reporte meteorológico se espera que este miércoles el cielo esté mayormente despejado y soleado. (Wikimedia)

El reporte meteorológico cumple una función clave al permitir la emisión de alertas frente a fenómenos peligrosos como tormentas severas, huracanes o tornados, lo que facilita que autoridades y ciudadanía implementen medidas como evacuaciones o refuerzos en infraestructuras. Consultar el pronóstico del tiempo se vuelve así una herramienta fundamental para resguardar vidas y bienes.

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más comunes lo que produce que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas del miércoles 12 de noviembre 2025, en la ciudad de San Antonio, en Texas, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el estado del tiempo este miércoles 12 de noviembre 2025?

Tanto en el día como en la noche, los residentes de San Antonio podrán disfrutar de un clima que permita las actividades al aire libre. (Wikimedia)

Se espera que el clima sea mayormente claro, con una temperatura mínima alrededor de 60 grados Fahrenheit (15 grados Celsius).

Habrá un viento del sur de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).

Por la noche, se espera un clima despejado, con una temperatura máxima cercana a los 84 grados Fahrenheit (29 grados Celsius).

Habrá un viento del sur de 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 millas por hora (40 kilómetros por hora).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 11 de noviembre a las 5:51 p. m. CST.

El estado del tiempo en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Las diferencias estacionales en el clima de San Antonio ofrecen a los visitantes la posibilidad de seleccionar el mejor momento del año

La primavera se vuelve una temporada con alta afluencia de visitantes debido a su clima. (REUTERS/Jordan Vonderhaar)

En San Antonio, la primavera reúne una mayor afluencia turística, motivada por jornadas soleadas y temperaturas diurnas que rondan los 30 °C (87 °F), con mínimas cercanas a 14 °C (58 °F), especialmente durante marzo y abril. Por este motivo, se recomienda incluir chaquetas ligeras, suéteres nocturnos e impermeables, ya que las precipitaciones resultan más probables, en particular durante mayo.

Si el clima se torna lluvioso, el Museo Witte, especializado en historia natural y ciencia, representa una excelente alternativa bajo techo mientras se aguarda una mejoría. En los días de temperatura templada, las excursiones hacia sitios Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO permiten conocer la historia local. Cada estación ofrece opciones que se adaptan tanto a la tolerancia al calor como a las expectativas de los visitantes, lo que brinda flexibilidad para ajustar el itinerario a los intereses y condiciones meteorológicas.

Durante el verano, el ambiente animado de los barrios vaqueros y los parques urbanos se acompaña de máximas de hasta 35 °C y elevados índices de humedad, lo que intensifica la percepción de calor. Aunque las lluvias aparecen frecuentemente en mayo y comienzos de junio, los meses de julio y agosto resultan predominantemente secos. Por ello, para disfrutar de destinos como las Cavernas Natural Bridge o paseos al borde del río, conviene vestir prendas livianas, portar gafas de sol y aplicar protector solar.