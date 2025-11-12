Estados Unidos

Clima en Miami: temperatura y probabilidad de lluvia para este 12 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Miami para este miércoles:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 24 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 44%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 19 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 3%, con una nubosidad del 70%, mientras que las ráfagas de viento serán de 20 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, registra altas temperaturas todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

En julio es cuando se presentan las más altas temperaturas, mientras que en enero es cuando se llegan las heladas.

Las más fuertes lluvias en Miami se presentan durante el verano, mientras que la temporada seca llega en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaMiamiestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

EEUU: el pronóstico del tiempo para Washington D. C. este 12 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

EEUU: el pronóstico del tiempo

La Cámara de Representantes de EEUU se prepara para votar y poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia del país

El proyecto, que extendería la financiación del gobierno federal hasta enero, llega a la Cámara luego de que el Senado aprobara el lunes la iniciativa con el apoyo de ocho senadores demócratas que rompieron filas para respaldar a los republicanos

La Cámara de Representantes de

Trump afirmó que tiene la “obligación” de demandar a la BBC tras manipular su discurso sobre el asalto al Capitolio

“Cambiaron mi discurso del 6 de enero, que era un discurso hermoso, un discurso muy tranquilizador, y lo hicieron sonar radical. Y de hecho lo cambiaron. Lo que hicieron fue realmente increíble”, afirmó el mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News

Trump afirmó que tiene la

Mega Millions: resultados ganadores del 11 de noviembre de 2025

Como cada martes, esta lotería estadounidense dió a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo millonario

Mega Millions: resultados ganadores del

Top 25 Google en Estados Unidos: conoce el ranking de las películas más vistas del momento

En la guerra por el streaming, Google sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Top 25 Google en Estados
DEPORTES
El fuera de juego semiautomático

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

Jugó con Pablo Aimar, comenzó dirigiendo equipos amateurs y despertó el interés de Guardiola: “Me sorprendió”

Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

La hazaña histórica del novato de los Hornets que impactó a la NBA: el récord inédito que alcanzó en sus primeros diez juegos

Conmoción en el fútbol: una figura de Brasil sufrió un problema cardíaco durante una práctica y podría anunciar su retiro

TELESHOW
Germán Martitegui se atragantó en

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Ucrania suspendió

El Gobierno de Ucrania suspendió de su cargo al ministro de Justicia: está investigado por recibir comisiones ilegales

El oscuro legado de Charles Manson: biografía, crímenes, obsesiones y los enigmas que lo acompañaron hasta el final

Australia e Indonesia anunciaron un nuevo tratado de seguridad: “La mejor manera de asegurar la paz y la estabilidad es actuando juntos”

La OEA expresó su “preocupación” por las elecciones de Honduras y pidió respetar la independencia de las autoridades

Irak registró su mayor participación electoral desde 2021, con un 55% del electorado acudiendo a las urnas