Estados Unidos

Reporte del estado del tiempo en Columbus: probabilidades de lluvia, rachas de viento y temperatura

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Guardar
La información del estado del
La información del estado del tiempo es importante para planear tu día y evitar contratiempos que puedan afectar tus actividades (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima tiene un papel fundamental en la vida diaria, la vegetación y la fauna silvestre, influenciando actividades y comportamientos tanto humanos como naturales. Su estudio es esencial, ya que la intervención humana ha alterado los patrones naturales, generando cambios impredecibles en las temperaturas y fenómenos meteorológicos, sin importar la estación del año. Estos cambios pueden ser abruptos, afectando la estabilidad de las condiciones que solían ser más predecibles.

Contar con información actualizada sobre el pronóstico del tiempo es útil para evitar sorpresas y estar preparados ante posibles lluvias, vientos intensos o días extremadamente soleados. Estar informado ayuda a prevenir inconvenientes en la rutina diaria, además de permitir una mejor planificación de actividades al aire libre.

Por ello, compartimos el pronóstico del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Mantenerse al tanto del estado del tiempo no solo es práctico, sino también necesario, especialmente en tiempos de variabilidad climática tan pronunciada, en los que un cambio de condiciones puede ocurrir de un momento a otro.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 32 grados Fahrenheit (0 grados Celsius).

Habrá un viento del oeste de 6 a 9 millas por hora (9 a 14 kilómetros por hora).

Cuál será el estado del tiempo por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Esta noche, se espera un clima mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 53 grados Fahrenheit (aproximadamente 12 grados Celsius).

Habrá un viento del oeste de 6 a 8 millas por hora (9 a 13 kilómetros por hora).

A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente fresco y agradable.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del martes, 11 de noviembre de 2025

El clima a lo largo del año en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (AP Photo/Craig Ruttle)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

Temas Relacionados

ClimaColumbusOhioestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Seattle: predicción del estado del tiempo del 12 de noviembre

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Clima en Seattle: predicción del

Prepárate antes de salir: esta es el pronóstico del clima para Filadelfia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Prepárate antes de salir: esta

Donald Trump propone repartir un USD 2.000 a los estadounidenses financiado con los aranceles: qué se sabe de la propuesta

La iniciativa enfrenta obstáculos legales, ya que su financiamiento depende de medidas tomadas bajo poderes de emergencia cuestionados por la Corte Suprema

Donald Trump propone repartir un

Nieve, coraje y supervivencia: la increíble historia de Ron Dailey, el hombre que sobrevivió 20 días perdido en un bosque californiano

Tras permanecer casi 3 semanas desaparecido, el hombre de 65 años fue hallado por un grupo de cazadores en el Bosque Nacional Sierra. El impactante relato detrás de un caso que movilizó a toda la comunidad de Selma y puso a prueba los operativos de rescate locales

Nieve, coraje y supervivencia: la

Wall Street recuperó terreno tras el desplome de la semana pasada con el Dow Jones en récord

El S&P 500 suma un 0,2% mientras Nvidia vuelve a caer en medio de la preocupación por las acciones impulsadas por la inteligencia artificial

Wall Street recuperó terreno tras
DEPORTES
Romario rompió con su novia

Romario rompió con su novia 37 años menor: aseguran que fue visto con una “misteriosa rubia”

Pierre Gasly reveló detalles de la ventaja que tendrá Alpine en la temporada 2026 de F1: los problemas que sufrirán los otros equipos

La dura crítica de Latorre a Gallardo tras la derrota de River ante Boca: “Un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones”

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la apasionante definición del Torneo Clausura: el cronograma completo

Furor por los looks de los jugadores de Boca en su vuelta a la práctica tras el Superclásico: Paredes y Dua Lipa, los “dueños” de los memes

TELESHOW
Maxi López mostró su costado

Maxi López mostró su costado solidario: jornada de trabajo y juegos

El romántico intercambio de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en redes

Valentina Cervantes y su hijo Benjamín mostraron su viaje de regreso a Inglaterra luego de dejar MasterChef

Roberto Pettinato y Jimena Heredia disfrutaron sus primeras vacaciones juntos en Aruba

El video inédito de la boda secreta del doctor Cormillot y Estefanía Pasquini en Las Vegas, con “Elvis” como testigo

INFOBAE AMÉRICA

Vacunarse salva vidas: el Perú

Vacunarse salva vidas: el Perú refuerza la protección gratuita nacional ante enfermedades prevenibles

Apagón nacional en República Dominicana: un fallo masivo dejó al país sin luz y paralizó servicios esenciales

Taiwán busca consolidar su presencia diplomática en Europa ante el asedio del régimen de China

Cómo ser el mejor copiloto en una rodada de motociclistas

Cómo será el proceso de investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo en Uruguay