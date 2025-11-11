Estados Unidos

Predicción del clima en Reston para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar inesperadamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que las nubes aumenten, con una temperatura mínima alrededor de 32 grados Fahrenheit (0 grados Celsius). Habrá un viento del suroeste de 7 a 11 millas por hora (11 a 18 kilómetros por hora), con ráfagas que alcanzarán hasta 21 millas por hora (34 kilómetros por hora).

Clima por la noche

Esta noche, se espera un clima mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 57 grados Fahrenheit (aproximadamente 14 grados Celsius). Habrá un viento del suroeste de 11 a 15 mph (17 a 24 km/h) que se convertirá en viento del oeste por la tarde. Se anticipa que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 31 mph (50 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 10 de noviembre a las 6:52 p.m. EST.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Texas mañana: conoce el pronóstico completo para este martes 11 de noviembre en San Antonio

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad texana te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutar de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Texas mañana: conoce

Un hombre ingresó con un arma y mató a tres compañeros de trabajo en una empresa de Texas

José Hernández Galo, responsable del ataque y también empleado de la firma, fue hallado sin vida por los agentes algunas horas después del tiroteo

Un hombre ingresó con un

Clima Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este martes 11 de noviembre de 2025

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima Filadelfia mañana: pronóstico completo

Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Ashburn: el estado

Una trabajadora de limpieza fue asesinada de un disparo tras ingresar por error a una vivienda en Indiana

La víctima, identificada como Maria Florinda Rios Perez de 32 años, era oriunda de Guatemala y tenía cuatro hijos

Una trabajadora de limpieza fue
DEPORTES
Con River afuera de la

Con River afuera de la Libertadores y sin depender de sí mismo: así están las tablas del Clausura con el triunfo parcial de Argentinos

“Innecesario”: el polémico posteo de Alpine que enojó a los fanáticos de Franco Colapinto

Qué se juega Argentina en la Billie Jean King Cup y qué necesita para clasificar

Horacio Zeballos y Marcel Granollers vuelven a la acción en el ATP Finals ante los locales Bolelli y Vavassori

Por qué Gallardo no habló tras la derrota de River ante Boca y quiénes son los “referentes” versión 2026

TELESHOW
Ale Sergi habló de Dua

Ale Sergi habló de Dua Lipa cantando “Tu misterioso alguien” en la Argentina y por qué rechazaron su oferta

Las fotos del bautismo de Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi: “El milagro de que esté vivo”

Las fotos de la China Suárez tras su llegada a Argentina: “La felicidad”

Nicolás Repetto habló sobre su amor con Florencia Raggi después de 30 años juntos: “Somos dos seres libres”

Gimena Accardi compartió una jugada foto con Seven Kayne y contó cuál es su vínculo: “Un drama erótico”

INFOBAE AMÉRICA

El secreto de los huevos

El secreto de los huevos fósiles: cómo funciona la revolucionaria técnica que busca datar los descubrimientos paleontológicos

Estados Unidos presiona al Líbano para que ponga freno a la financiación del régimen de Irán a Hezbollah

El Consejo de Estado de Francia ratificó la destitución de Marine Le Pen por malversación de fondos

De supervivencia a eficiencia: la verdadera razón detrás de las largas patas de la jirafa

Ecuador trasladó a 300 presos “peligrosos” a una nueva cárcel tras la masacre de 31 reclusos en Machala