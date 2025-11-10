Top de Hulu en Estados Unidos: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Aunque con menos alcance que sus competidores, Hulu se ha convertido en una de las plataformas favoritas del público. (Infobae)

Cada semana, Hulu actualiza su top de las películas más vistas en Estados Unidos revelando los contenidos que dominan la conversación en esta codiciada arista del streaming.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que te dará mucho que pensar.

Ya sea porque acaban de salir de carteleras, porque se viralizaron en redes sociales o se encuentra en una racha de popularidad, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Top de películas más reproducidas en Hulu en Estados Unidos

1. Joy to the World

2. La mano que mece la cuna (The Hand That Rocks the Cradle)

Una madre de familia acomodada contrata a Polly Murphy como niñera, pero pronto descubre que esta mujer no es quien dice ser. Remake de "La mano que mece la cuna" (1992).

3. La trinidad limpia (The Unholy Trinity)

Descrita como una historia de venganza, oscuros secretos y tesoros enterrados, la película tiene como turbulento telón de fondo el Montana de 1870. Se sitúa en los momentos previos a la ejecución de Isaac Broadway, que encarga a su hijo, Henry (Lessard), una tarea imposible: asesinar al hombre que le inculpó de un crimen que no cometió. Con la intención de cumplir su promesa, Henry viaja a la remota ciudad de Trinity, donde un giro inesperado de los acontecimientos le atrapa en la ciudad y le deja atrapado entre Gabriel Dove (Brosnan), el nuevo sheriff de la ciudad y una misteriosa figura llamada San Cristóbal (Jackson).

4. Crepúsculo

La joven Bella Swan siempre fue una chica muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, la mandó a vivir con su padre, a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces conoce en el instituo al misterioso y atractivo Edward Cullen, un joven distinto a los demás que esconde un secreto..

5. Destino de caballero

Edad Media, siglo XIV. William es un joven plebeyo extraordinariamente dotado para justas y torneos. Tras la repentina muerte de su maestro, en compañía de sus amigos y escuderos Roland y Wat, se lanza a la aventura y se hace pasar por un noble caballero. Durante sus viajes conocerá a Chaucer, un escritor que falsificará un árbol genealógico que justifique el título nobiliario del que se ha apropiado.

6. Last Seen Alive

Después de que la esposa de Will Spann desaparece repentinamente en una gasolinera, su búsqueda desesperada por encontrarla lo lleva por un camino oscuro que lo obliga a huir de las autoridades y tomar la ley en sus propias manos.

7. La saga Crepúsculo: Luna nueva

Edward Cullen decide abandonar a Bella Swan para mantenerla alejada de los peligros del mundo vampírico. Con la ayuda de Jacob Black, su amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu quileute, Bella intentará superar el abandono de Edward, que la ha dejado sumida en el mayor de los desconsuelos. Pero los peligros siguen acechando a la joven; nuevas y asombrosas criaturas sobrenaturales se cruzarán en su camino y Bella sólo contará con el apoyo del cada vez más cercano e irresistible Jacob. Repentinamente, Bella se encuentra inmersa en el mundo de los hombres lobo, ancestrales enemigos de los vampiros y su lealtad es puesta a prueba..

8. La saga Crepúsculo: Eclipse

En esta tercera entrega de la exitosa saga de vampiros de las novelas de Stephenie Meyer, Bella tendrá que elegir entre Edward y Jacob. La ciudad de Seattle es devastada por una serie de misteriosos asesinatos que va en aumento, mientras una vampiresa busca venganza. Bella debe escoger entre su amor por Edward y su amistad con Jacob, consciente de que su decisión puede iniciar una batalla entre vampiros y licántropos. Rodeada de peligro y con su graduación acercándose, ahora se enfrenta a la decisión más importante de su vida.

9. 40 Acres

Hailey Freeman y su familia son los últimos descendientes de granjeros afroamericanos que se establecieron en 1875 en las zonas rurales de Canadá tras la primera Guerra Civil. En un futuro diezmado por la hambruna, luchan por oponer su última resistencia a quienes pretenden arrebatarles su hogar.

10. Cualquiera menos tú

Después de una primera cita increíble, la ardiente atracción entre ambos se enfría. Parecían la pareja perfecta, pero algo sucede y la cosa no va a más. Hasta que se reencuentran inesperadamente en una boda en Australia. Allí hacen lo que haría cualquier adulto: fingir que son una pareja.

11. La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 1 (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1)

El amor que Edward y Bella sienten el uno por el otro se sella con la celebración de una gran ceremonia organizada por Alice. Durante la luna de miel, los recién casados tienen relaciones sexuales y Bella queda embarazada. El rápido crecimiento del feto, mitad humano mitad vampiro, afecta gravemente a su salud, llevándola al borde de la muerte..

12. La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2

Bella concluye su transformación en vampiro y ahora debe familiarizarse con su nueva condición. Con el nacimiento de Renesmee, la familia Cullen deberá protegerse ante la amenaza de los Volturi ya que existe una ley para los vampiros que prohíbe a todos los clanes convertir a niños, pues son difíciles de controlar y pueden generar auténticas masacres que pongan en peligro la secreta existencia de los vampiros.. Segunda parte de la adaptación de "Amanecer" que supone la quinta entrega de la franquicia cinematográfica Crepúsculo, basada en las novelas de Stephenie Meyer.

13. Ocho noches locas

En la primera noche de Hanukah, el siempre gruñón Davey se va de juerga y alboroto y es arrestado. Y como ésta no es la primera vez que él ha salido en un jaleo destructivo, el juez de la ciudad sentencia a Davey a diez años de prisión. Es sólo a través de la intervención de un agradable viejito árbitro de juegos, llamado Whitey, Davey es perdonado.

14. Christmas Plus One

15. Infiltrados en Miami

Kevin Hart e Ice Cube encabezan el reparto de INFILTRADOS EN MIAMI, la secuela de la comedia de acción Vaya patrulla en la que conocimos a la pareja cómica más popular del año.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.