Estados Unidos

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Dallas este 10 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 10 de noviembre?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Dallas.

La probabilidad de precipitaciones para este lunes en Dallas es de 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 14 grados y un mínimo de 6 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé alcanzarán un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 20 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Dallas (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de los Estados Unidos, la ciudad de Dallas se encuentra al noroeste del estado de Texas, en el condado con el mismo nombre.

El clima en la ciudad texana es principalmente subtropical húmedo, es decir, sufre de inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, más una temporada de lluvia bien repartidas a lo largo del año.

Las temperaturas más calientes se sienten en julio y agosto, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima helado predomina, con temperaturas cercanas a los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias en Dallas regularmente es en mayo.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos reporta de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaDallasestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Houston: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Houston:

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Washington D. C.

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Clima en EEUU: temperatura y probabilidad de lluvia para Miami este 10 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en EEUU: temperatura y

Top 10 Netflix EEUU: “Frankenstein” de Guillermo del Toro lidera el ranking de las películas más populares del momento

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Top 10 Netflix EEUU: “Frankenstein”

El Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo bipartidista que busca reabrir parcialmente el gobierno federal

El pacto permite el financiamiento gubernamental hasta finales de enero y contempla una votación en diciembre sobre la prórroga de los créditos fiscales de atención médica que vencen el 1 de enero. El paquete deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al presidente Donald Trump para su firma, un proceso que podría demorar varios días

El Senado de Estados Unidos
DEPORTES
Cómo influye la preparación física

Cómo influye la preparación física y mental de Fernando Alonso para competir en la Fórmula 1 a los 44 años

Las confesiones de Max Verstappen sobre su mentalidad y la familia: “Tener una hija cambió mi manera de tomar malos resultados”

La historia de resiliencia del Changuito Zeballos en Boca Juniors: de las serias lesiones al partido consagratorio ante River

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante River: los más aplaudidos, el héroe clásico escondido y el “ida y vuelta” de Riquelme

El detrás de escena de los elogios de Hamilton a Franco Colapinto: la reacción que lo hizo sonreír

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

Pampita vivió el Superclásico desde La Bombonera: sus fotos desde la cancha de Boca

La frase de Peluca Brusca ¿dedicada a Laurita Fernández?: “Mejor pasarlo con gente que te devuelva lo que das”

Desde la cocina de MasterChef Celebrity: los ingredientes y secretos descubiertos del plato más ambicioso de la TV

Wanda Nara sorprendió en el show de Martín Cirio, cantó sus hits y hasta dio un filoso consejo sobre cómo perdonar a un ex

INFOBAE AMÉRICA

Los mercados globales repuntan mientras

Los mercados globales repuntan mientras Estados Unidos avanza hacia el fin del cierre gubernamental

Cómo Frankenstein, de Mary Shelley, anticipó los dilemas de la IA dos siglos antes de ChatGPT

Cómo nuestra alimentación acelera la extinción de miles de especies, según un estudio de Cambridge

Cibercondría: por qué buscar síntomas en internet puede aumentar la ansiedad y alterar la salud

La enfermedad invisible que engaña incluso a los médicos: qué es el trastorno facticio y cómo detectarlo a tiempo