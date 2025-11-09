Estados Unidos

Cuál será el estado del tiempo en Reston para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en Ashburn, Virginia, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de lluvias, principalmente entre las 7 p.m. y la 1 a.m. Estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 40 grados Fahrenheit (4 grados Celsius). Habrá un viento del noroeste de 7 a 10 mph (11 a 16 km/h), con ráfagas que alcanzarán hasta 18 mph (29 km/h). La probabilidad de precipitación será del 40%.

¿Cuál será el clima por la noche?

Se espera que esta noche el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 49 grados Fahrenheit (aproximadamente 9 grados Celsius). Habrá un viento del noroeste de 10 a 13 millas por hora (16 a 21 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 millas por hora (37 kilómetros por hora). A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender y se anticipa un ambiente fresco y agradable.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 8 de noviembre, 6:52 pm EST.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

