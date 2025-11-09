Estados Unidos

¿Cuál es la temperatura promedio en Los Ángeles?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir del hogar, conoce el pronóstico del clima en Los Ángeles para las próximas horas en este domingo.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se estima que en Los Ángeles habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 31 centígrados y una mínima de 16°. La nubosidad será del 11% y por la noche habrá una posibilidad del 0% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Los Ángeles (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de Estados Unidos en la costa con el Océano Pacífico, Los Ángeles es la ciudad más poblada de California y la segunda en todo el país, solo por detrás de Nueva York.

El clima en Los Ángeles presenta una peculiar combinación de mediterráneo con semiárido cálido. El primero se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos; mientras que el segundo tiene escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

En tanto, en esta ciudad estadounidense, el estado del tiempo es seco y con precipitaciones en invierno, un verano fresco y un invierno templado para las zonas más cercanas a la costa.

En Los Ángeles el mes más caluroso suele ser agosto, mientras que el más frío en diciembre.

Las lluvias ocurren mayormente en invierno y primavera, siendo febrero el más lluvioso. En tanto, las nevadas no son algo común en la ciudad californiana.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos presume de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaLos Ángelesestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

NBA en vivo: los juegos de hoy 9 de noviembre

Sigue de cerca las acciones de Lebron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Luka Doncic de este día. Este es el menú completo de la jornada de este martes

NBA en vivo: los juegos

Clima en Nueva York: temperatura y probabilidad de lluvia para este 9 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Nueva York: temperatura

Oficinas en Nueva York apuestan por el diseño sensorial para combatir el estrés

Empresas tecnológicas y coworkings transforman sus espacios con aromas, luz natural y materiales orgánicos, buscando mejorar el bienestar emocional y la productividad ante el aumento del burnout y la crisis de salud mental laboral

Oficinas en Nueva York apuestan

Clima en EEUU: el estado del tiempo para Dallas este 9 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en EEUU: el estado

Clima en Houston: cuál será la temperatura máxima y mínima este 9 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Houston: cuál será
DEPORTES
Boca Juniors y River Plate

Boca Juniors y River Plate animarán una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura: hora, TV y todo lo que hay que saber

El gol imposible de una figura del fútbol que recorre el mundo y podría ser uno de los mejores del año

Franco Colapinto largará desde el puesto 18 el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Con la clasificación asegurada a la próxima fase, Argentina supera 1-0 a Fiyi en el Mundial Sub 17

Le ganó a Pete Sampras, se retiró a los 26 años, entrenó a figuras y ahora sigue la carrera de sus tres hijas en el circuito de tenis

TELESHOW
Andrea Pietra y la emoción

Andrea Pietra y la emoción de volver al teatro porteño luego de 15 años: “Hay un montón de gente que nunca me vio”

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca con una foto inédita

Un pozo para hacer la pileta y tierra removida: así fue el hallazgo que alteró la rutina de Juana Repetto

Mirtha Legrand deslumbró en su mesaza con un vestido rojo de encaje

Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda! en su segunda noche en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Crece la presión sobre el

Crece la presión sobre el ex príncipe Andrés: exigen que declare ante el Parlamento británico sobre su relación con Epstein y su situación financiera

Francia reiteró que no aprobará el acuerdo UE-Mercosur sin “líneas rojas” claras

Jennifer Lawrence reveló que tiene una cuenta anónima en TikTok con la que pelea en los comentarios

Crean una IA capaz de sentir tus emociones a través de los latidos del corazón

El auge del celibato: cada vez más jóvenes eligen estar solos y redefinen el amor moderno