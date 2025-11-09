Estados Unidos

Clima en Ohio: conoce el reporte del estado del tiempo para mañana

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

La información del estado del
La información del estado del tiempo es importante para planear tu día y evitar contratiempos que puedan afectar tus actividades (Imagen ilustrativa Infobae)

Las condiciones del clima influyen demasiado en la vida cotidiana, la vegetación y la vida silvestre. Su estudio es importante y en los últimos años tomó una gran relevancia, pues ante la intervención del ser humano los cambios naturales sufrieron alteraciones y ahora sin importar la estación del año las temperaturas, así como los fenómenos meteorológicos cambian de un momento a otro.

Estar informado sobre el pronóstico del tiempo te puede ayudar a evitar contratiempos y sufrir algún inconveniente por las posibles lluvias, fuertes vientos o los días soleados. Por este motivo, te compartimos el reporte del estado del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que haya chubascos de nieve, principalmente antes de las 2 p.m. La temperatura máxima estará cerca de 36 grados Fahrenheit (2 grados Celsius). Habrá un viento del noroeste de 8 a 14 mph (13 a 23 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 mph (39 km/h). La probabilidad de precipitación será del 80%.

Estado del tiempo por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se prevén chubascos de nieve esta noche, principalmente entre las 7 p.m. y la 1 a.m.

El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 24°F (-4°C).

Habrá un viento del oeste de aproximadamente 11 mph (18 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 mph (35 km/h).

La probabilidad de precipitación es del 70%. Se espera una nueva acumulación de nieve de menos de media pulgada (1.27 cm) posible.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del domingo, 9 de noviembre de 2025

El clima a lo largo del año en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (AP Photo/Craig Ruttle)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

