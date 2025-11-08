Las últimas previsiones para Washington D. C.: temperatura, lluvias y viento

Estados Unidos

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este sábado 8 de noviembre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Washington D. C.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 21 grados, la previsión de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 21%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 3.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 9 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 39%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Washington D. C. (Imagen ilustrativa Infobae)

Washington D.C. es la ciudad capital de Estados Unidos, ubicada al noreste del país norteamericano, junto al río Potomac, rodeado de los estados de Maryland y Virginia.

El clima en la capital estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que registra altas temperaturas todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de lluvias.

Las temperaturas más altas se sienten en julio, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y febrero cuando el clima frío predomina al grado de alcanzar los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias es mayo.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos reporta de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

