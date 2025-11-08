Estados Unidos

Clima en San Antonio: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de San Antonio, en Texas, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 57 grados Fahrenheit (14 grados Celsius).

Habrá un viento ligero y variable que se convertirá en un viento del norte de 10 a 15 mph (16 a 24 km/h) por la tarde.

Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 25 mph (40 km/h).

El clima por la noche

Se espera que esta noche sea mayormente soleada, con una temperatura máxima cercana a los 68 grados Fahrenheit (20 grados Celsius).

Habrá un viento del norte de 15 a 20 mph (24 a 32 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 mph (48 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 7 de noviembre, 5:51 p. m. CST .

El estado del tiempo en Estados Unidos

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaSan AntonioTexasestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Predicción del clima en Reston para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es significativo conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Predicción del clima en Reston

Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Ashburn: el estado

Bombarderos B-52 de EEUU volvieron a volar frente a las costas venezolanas en medio del despliegue militar contra el narcotráfico

Las aeronaves circularon en paralelo a la península de Paraguaná mientras el Pentágono mantiene buques de guerra y cazas F-35 en la zona

Bombarderos B-52 de EEUU volvieron

Clima en Seattle: predicción del estado del tiempo del 8 de noviembre

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Clima en Seattle: predicción del

Clima en Pensilvania: el pronóstico del tiempo en Filadelfia para mañana

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Pensilvania: el pronóstico
DEPORTES
All Boys hizo historia y

All Boys hizo historia y jugará la final de la Copa Libertadores de Futsal Femenina: la hegemonía brasileña que buscará romper

San Lorenzo visita al Rosario Central de Di María en el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura

Quién es el mayor ícono de la NBA para Lionel Messi y por qué su elección reabrió un debate histórico

La sorprendente decisión del DT de Aston Villa con el Dibu Martínez que abre la puerta a un posible conflicto

Gustavo Costas fue nominado como mejor entrenador del mundo: las otras 19 figuras con las que competirá

TELESHOW
El baby shower de Oriana

El baby shower de Oriana Sabatini: una celebración íntima con temática de Harry Potter

Sofía Jujuy Jiménez contó cómo pasó del casting fallido para En el barro a su primer protagónico: ”Que nada te frene”

Maxi López se sinceró acerca de su relación con Wanda Nara: “Me es difícil verla como una amistad”

Julieta Prandi habló del rechazo judicial a la prisión domiciliaria de su ex marido, condenado por abuso sexual: “No la merece”

De las lágrimas de Nicki Nicole a Fito Paéz: la reacción de los argentinos a sus nominaciones en los Grammy 2026

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó otro ataque masivo

Rusia lanzó otro ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania y el gobierno de Zelensky activó apagones de emergencia

La organización y el acceso son claves en los sistemas de salud más eficientes del planeta, asegura un informe

Emmanuel Macron advirtió que se mantiene “vigilante” sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur tras las críticas en Francia

Crean una “hamburguesa” a base de girasol con un aporte proteico similar al de la carne

El Ejército de Siria anunció la reincorporación de soldados desertores de las antiguas fuerzas de Bashar al Assad