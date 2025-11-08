Estados Unidos

Clima en Columbus: probabilidades de lluvia y temperatura de mañana

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Guardar
Conoce todas las condiciones meteorológicas
Conoce todas las condiciones meteorológicas que se van a registrar en los próximos horas en tu ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones del clima influyen demasiado en la vida cotidiana, la vegetación y la vida silvestre. Su estudio es importante y en los últimos años tomó una gran relevancia, pues ante la intervención del ser humano los cambios naturales sufrieron alteraciones y ahora sin importar la estación del año las temperaturas, así como los fenómenos meteorológicos cambian de un momento a otro.

Estar informado sobre el pronóstico del tiempo te puede ayudar a evitar contratiempos y sufrir algún inconveniente por las posibles lluvias, fuertes vientos o los días soleados. Por este motivo, te compartimos el reporte del estado del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que haya lluvias y nevadas, convirtiéndose en nieve después de las 10 p.m.

Estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 29°F (aproximadamente -2°C).

Habrá un viento del noroeste de 8 a 10 mph (13 a 16 km/h).

La probabilidad de precipitación será del 70%.

Se anticipa una nueva acumulación de nieve de menos de media pulgada (menos de 1,27 cm).

Cuál será el estado del tiempo por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se esperan chubascos de nieve, principalmente antes de la 1 p.m. La temperatura máxima estará cerca de 36°F (2°C). Habrá un viento del oeste de 9 a 13 mph (14 a 21 km/h). La probabilidad de precipitación es del 80%.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del sábado, 8 de noviembre de 2025

El clima a lo largo del año en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (Reuters)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

Temas Relacionados

ClimaColumbusOhioestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Arquitectura urbana en Nueva York prioriza el bienestar mental y físico

Diseñadores y urbanistas adoptan estándares internacionales para crear entornos que reducen el estrés y mejoran la calidad de vida, integrando naturaleza, luz y materiales saludables en edificios de ciudades globales

Arquitectura urbana en Nueva York

Conoce el reporte del clima en Seattle para el 9 de noviembre

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Conoce el reporte del clima

Cuál será el clima de Filadelfia para mañana

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Cuál será el clima de

Los cuatro fantásticos y otras 9 películas que conquistan el catálogo de Disney+ en Estados Unidos

Disney+ busca mantenerse en el agrado de su audiencia a través de estas narrativas

Los cuatro fantásticos y otras

El tradicional árbol navideño llegó al Rockefeller Center para dar inicio a la temporada de las Fiestas en Nueva York

El abeto noruego será decorado con más de 50.000 luces LED y una estrella Swarovski para el encendido oficial del 3 de diciembre

El tradicional árbol navideño llegó
DEPORTES
Tras la victoria de Racing,

Tras la victoria de Racing, Barracas Central visita a Unión en busca de ser puntero en la Zona A del Torneo Clausura

Enzo Fernández confirmó que será baja por lesión en la selección argentina para el amistoso contra Angola: “Es la mejor decisión”

Los escalofriantes detalles del accidente a 339km/h de Bortoleto en la Fórmula 1: “Tuve mucha suerte de salir ileso”

La clasificación a las copas internacionales y la lucha por la permanencia: así está la Tabla Anual a falta de dos fechas

El video del impactante gol de arco a arco de un argentino en el fútbol uruguayo que recorre el mundo

TELESHOW
Wanda Nara contó que Martín

Wanda Nara contó que Martín Migueles se quiere casar con ella: “Insiste”

Jimena Barón se sinceró sobre su situación familiar y analiza mudarse: “Quiero ser como Meghan, la esposa de Harry”

El sutil mensaje de Wanda Nara tras el costoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez: “Cuatro vestidores”

El costoso regalo que le hizo Mauro Icardi a la China Suárez y ya le había obsequiado a Wanda Nara

Bizarrap contó cuál es su gran sueño: “Les cedo los derechos si quieren”

INFOBAE AMÉRICA

Santiago Peña y Rodrigo Paz

Santiago Peña y Rodrigo Paz sellaron su primera cumbre bilateral para “fortalecer los lazos” de Paraguay y Bolivia

Así es Belém, la joya amazónica que recibe la COP30: historia, sabores y tradiciones únicas

El entrenamiento de fuerza puede prevenir la disfunción eréctil y mejorar el deseo sexual, según Harvard

Estados Unidos y Bolivia restablecerán relaciones diplomáticas a nivel de embajadores tras 17 años

Gabriel Boric y Rodrigo Paz iniciaron una nueva etapa en la relación de Chile y Bolivia tras 19 años sin cumbres bilaterales