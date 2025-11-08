Estados Unidos

Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad de Ashburn. en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una ligera posibilidad de lluvias después de la 1 a.m.

Estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 47 grados Fahrenheit (8 grados Celsius).

Habrá una brisa ligera del sur.

La probabilidad de precipitación será del 20%.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Esta noche, se espera una posibilidad de chubascos. El cielo estará parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 68 grados Fahrenheit (20 grados Celsius). Habrá un viento del sureste de 5 a 10 mph (8 a 16 km/h) que se convertirá en suroeste por la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 18 mph (29 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 7 de noviembre, 7:35 pm EST.

El estado del tiempo en Estados Unidos

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Bombarderos B-52 de EEUU volvieron a volar frente a las costas venezolanas en medio del despliegue militar contra el narcotráfico

Las aeronaves circularon en paralelo a la península de Paraguaná mientras el Pentágono mantiene buques de guerra y cazas F-35 en la zona

Bombarderos B-52 de EEUU volvieron

Clima en Seattle: predicción del estado del tiempo del 8 de noviembre

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Clima en Seattle: predicción del

Clima en Pensilvania: el pronóstico del tiempo en Filadelfia para mañana

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Pensilvania: el pronóstico

Reporte del estado del tiempo en Columbus: probabilidades de lluvia, rachas de viento y temperatura

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Reporte del estado del tiempo

Trump anunció que Estados Unidos no estará presente en la cumbre del G20 en Sudáfrica

El mandatario comunicó que ningún funcionario estadounidense asistirá a la reunión de fines de noviembre, al acusar al gobierno sudafricano de permitir asesinatos y confiscaciones de tierras a ciudadanos blancos

Trump anunció que Estados Unidos
DEPORTES
San Lorenzo visita al Rosario

San Lorenzo visita al Rosario Central de Di María en el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura

Quién es el mayor ícono de la NBA para Lionel Messi y por qué su elección reabrió un debate histórico

La sorprendente decisión del DT de Aston Villa con el Dibu Martínez que abre la puerta a un posible conflicto

Gustavo Costas fue nominado como mejor entrenador del mundo: las otras 19 figuras con las que competirá

El jugador de la selección argentina que fue a alentar a Franco Colapinto en el GP de Brasil: “Esperemos darle suerte”

TELESHOW
Sofía Jujuy Jiménez contó cómo

Sofía Jujuy Jiménez contó cómo pasó del casting fallido para En el barro a su primer protagónico: ”Que nada te frene”

Maxi López se sinceró acerca de su relación con Wanda Nara: “Me es difícil verla como una amistad”

Julieta Prandi habló del rechazo judicial a la prisión domiciliaria de su ex marido, condenado por abuso sexual: “No la merece”

De las lágrimas de Nicki Nicole a Fito Paéz: la reacción de los argentinos a sus nominaciones en los Grammy 2026

Lissa Vera habló del reencuentro con Lourdes Fernández tras el episodio de violencia que sufrió: “Nos juramos amor eterno”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó otro ataque masivo

Rusia lanzó otro ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania y el gobierno de Zelensky activó apagones de emergencia

La organización y el acceso son claves en los sistemas de salud más eficientes del planeta, asegura un informe

Emmanuel Macron advirtió que se mantiene “vigilante” sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur tras las críticas en Francia

Crean una “hamburguesa” a base de girasol con un aporte proteico similar al de la carne

El Ejército de Siria anunció la reincorporación de soldados desertores de las antiguas fuerzas de Bashar al Assad