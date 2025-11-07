Estados Unidos

Reporte del estado del tiempo en Columbus: probabilidades de lluvia, rachas de viento y temperatura

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Conoce todas las condiciones meteorológicas
Conoce todas las condiciones meteorológicas que se van a registrar en los próximos horas en tu ciudad

Las condiciones del clima influyen demasiado en la vida cotidiana, la vegetación y la vida silvestre. Su estudio es importante y en los últimos años tomó una gran relevancia, pues ante la intervención del ser humano los cambios naturales sufrieron alteraciones y ahora sin importar la estación del año las temperaturas, así como los fenómenos meteorológicos cambian de un momento a otro.

Estar informado sobre el pronóstico del tiempo te puede ayudar a evitar contratiempos y sufrir algún inconveniente por las posibles lluvias, fuertes vientos o los días soleados. Por este motivo, te compartimos el reporte del estado del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que haya lluvias, principalmente después de la 1 a.m. La temperatura mínima será de alrededor de 41 grados Fahrenheit (5 grados Celsius). El viento estará en calma, volviéndose del sureste a alrededor de 5 mph (8 km/h) después de la medianoche. La probabilidad de precipitación será del 80%.

Cómo estará el clima por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se prevén lluvias, principalmente antes de la 1 p.m. Estará nublado, con una temperatura máxima cercana a 50°F (10°C). El viento del suroeste será de 7 a 14 mph (11 a 23 km/h) y se convertirá en viento del noroeste por la mañana. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 mph (39 km/h). La probabilidad de precipitación es del 60%. Se esperan cantidades de precipitación nuevas de menos de una décima de pulgada (2.5 mm) posibles.Esta noche, las condiciones seguirán siendo nubladas, con la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá y se espera que el viento continúe soplando de manera moderada.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del viernes, 7 de noviembre de 2025

Condiciones meteorológicas en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (AP Photo/Craig Ruttle)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

