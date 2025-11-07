Top 10 Spotify Estados Unidos: conoce el ranking de las canciones más escuchadas del momento

Tras el estreno de su nuevo disco, Taylor Swift, abarrotó las listas de reproducción con cada una de sus canciones. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Taylor Swift y su nueva canción "The Fate of Ophelia" se llevan el primer lugar del ranking estadounidense de Spotify. (REUTERS/Daniel Cole)

Tras acumular 1.728.936 reproducciones, el temazo de Taylor Swift se mantiene en primer lugar.

2. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

Esta imagen publicada por Netflix muestra a los personajes, de izquierda a derecha, Rumi, Zoey y Mira en una escena de "KPop Demon Hunters". (Netflix via AP)

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.445.658 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Opalite

Taylor Swift

"Opalite" de Taylor Swift se mete en el tercer lugar del listado. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

«Opalite» de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.348.108 reproducciones, motivo por el cual continúa en la tercera posición.

4. Man I Need

Olivia Dean

"Man I Need" de Olivia Dean logra alcanzar el cuarto sitio del ranking estadounidense. (REUTERS/Dylan Martinez)

«Man I Need», interpretado por Olivia Dean, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 1.080.716 reproducciones.

5. back to friends

sombr

"back to friends" de Sombr se cuela en la quinta posición del ranking. (REUTERS/Kylie Cooper)

«back to friends», interpretado por sombr, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 947.478 reproducciones.

6. Ordinary

Alex Warren

"Ordinary" de Alex Warren se cuela en el sexto sitio del listado. (REUTERS/Ronda Churchill)

«Ordinary» de Alex Warren se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 932.128 reproducciones, motivo por el cual continúa en la sexta posición.

7. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

"Elizabeth Taylor" se queda con el séptimo puesto del top 10 de Spotify en EEUU. (AP Foto/Lewis Joly, Archivo)

«Elizabeth Taylor» de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 862.625 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. Father Figure

Taylor Swift

"Father Figure" logra posicionarse en el octavo sitio de este listado. (Foto AP/Lewis Joly, archivo)

Tras acumular 821.965 reproducciones, «Father Figure» de Taylor Swift se mantiene en octavo lugar.

9. Sweater Weather

The Neighbourhood

"Sweater Weather" de The Neighbourhood se mete en la novena posición del ranking estadounidense. (Instagram/@thenbhdfiles)

Tras haberse reproducido 797.459 veces, la nueva canción de The Neighbourhood se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 9.

10. Dracula

Tame Impala

"Dracula" de Tame Impala se mete en la décima posición del ranking. (@tameimpala/Instagram)

La melodía de Tame Impala pierde fuerza. Hoy solo cosecha 789.873 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.