Estados Unidos

Clima en Pensilvania: el pronóstico del tiempo en Filadelfia para mañana

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

Por ello te presentamos el pronóstico del estado del tiempo en Filadelfia, Pensilvania, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Estado del tiempo en Filadelfia en las próximas horas

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 47 grados Fahrenheit (8 grados Celsius). El viento estará en calma y se convertirá en una brisa del este a aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).

Se espera lluvia, principalmente después de la 1 p.m. La temperatura máxima estará cerca de 64°F (18°C). Habrá un viento del este de 5 a 10 mph (8 a 16 km/h) que se convertirá en viento del sur por la tarde. La probabilidad de precipitación es del 80%. Se anticipan nuevos acumulados de precipitación entre una décima y un cuarto de pulgada (2.5 a 6.4 mm) posibles. Esta noche, la lluvia continuará, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 7 de noviembre a las 4:54 PM Hora Estándar del Este.

Así se comportan las estaciones del año en Filadelfia

El clima en Filadelfia es
El clima en Filadelfia es continental húmedo (AP)

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware. Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas. 

Así es como se comporta el clima estación por estación:

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.

