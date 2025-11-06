Trump afirmó que el alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani debería ser quien tome la iniciativa para hablar con la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, debería ser quien tome la iniciativa para establecer un contacto con la Casa Blanca, aunque evitó confirmar si planea comunicarse directamente con él.

En una entrevista con Fox News, Trump señaló que sería “más apropiado” que Mamdani lo buscara primero. “Veremos qué pasa”, añadió, al ser consultado sobre la posibilidad de un encuentro entre ambos tras la victoria del demócrata en las elecciones municipales celebradas el martes.

El mandatario reiteró que está dispuesto a dialogar, pero insistió en que “la iniciativa debería venir del alcalde electo”. Hasta ahora, Trump no estableció contacto con Mamdani ni con su equipo de transición, pese al cambio de administración que marcará el rumbo político de la mayor ciudad del país.

Durante la entrevista, el presidente se refirió además al tono del discurso de victoria del nuevo alcalde, que calificó de “muy airado” y dirigido “personalmente“ hacia él. “Creo que en realidad es una declaración muy peligrosa para que él la haga. Tiene que ser un poco respetuoso con Washington porque, si no lo es, no tiene ninguna posibilidad de tener éxito”, declaró Trump.

El mandatario subrayó que su intención es que “la ciudad tenga éxito”, aunque evitó extender ese deseo al propio dirigente demócrata. “No quiero que él tenga éxito. Quiero que la ciudad tenga éxito, y veremos qué pasa”, afirmó.

Mamdani, quien se autodefine como demócrata socialista y pertenece al partido Working Families, obtuvo más del 50% de los votos en unos comicios con participación récord. Nacido en Uganda, se convertirá en el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York. Su campaña se centró en medidas sociales y en una subida de impuestos a los más ricos para financiar programas de vivienda y bienestar urbano.

Durante su discurso de victoria, Mamdani envió un mensaje directo al presidente: “Donald Trump, ya que sé que estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: súbele el volumen”. Añadió además que “personas como él tendrán que pagar impuestos en esta ciudad”, en alusión a su propuesta fiscal para los sectores de mayores ingresos.

La respuesta del presidente no se hizo esperar. En declaraciones posteriores, Trump calificó esas expresiones como un mal comienzo en la relación entre el nuevo gobierno local y la administración federal. Recordó también que el Ejecutivo de Washington controla la aprobación de ciertos fondos federales destinados a infraestructuras y programas urbanos en Nueva York, lo que podría tener peso en las futuras gestiones del alcalde electo.

Trump evitó precisar si contempla una reunión formal con Mamdani antes de su asunción, aunque sostuvo que “si él quiere hablar, sabe cómo encontrarme”.

Durante la campaña, Trump había manifestado sorpresa ante la posibilidad de que un dirigente con la línea política de Mamdani alcanzara la alcaldía de Nueva York, una ciudad tradicionalmente demócrata pero con sectores empresariales críticos del aumento impositivo.

Por ahora, la comunicación entre ambos líderes sigue pendiente, mientras el equipo de transición del alcalde electo se prepara para la toma de posesión prevista para enero.

(Con información de EFE)