Los mejores filmes de Netflix Estados Unidos que se están robando la atención del público

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.(Netflix)

El listado semanal actualizada con las películas más vistas en Netflix Estados Unidos ya está disponible. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más reproducido en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

La lista de las películas más reproducidas de Netflix Estados Unidos

1. El alma de la fiesta

"El alma de la fiesta" se cuela en el ranking de las mejores producciones en Netflix Estados Unidos. (Prime Video)

Cuando, de pronto, su esposo la abandona, la dedicada y, por mucho tiempo, ama de casa Deanna convierte su aflicción en un reajuste de su vida y decide regresar a la universidad.. y termina en la misma clase y facultad que su hija, a la cual no le convence nada la idea.

Inmersa en la experiencia del campus, la cada vez más abierta Deanna ahora Dee Rock acoge la libertad, la diversión y los chicos de la fraternidad en sus propios términos y se encuentra a sí misma en el último año de estudios sorprendiendo a todos.

2. Una casa de dinamita (A House of Dynamite)

Una casa de dinamita | Photo by Eros Hoagland. © 2025 Netflix, Inc.

Cuando un misil sin identificar es lanzado contra EE. UU., se desata una carrera a contrarreloj por descubrir al responsable y decidir cómo responder.

3. Aileen: La reina de las asesinas en serie (Aileen: Queen of the Serial Killers)

Aileen: La reina de las asesinas en serie| Netflix

Aileen Wuornos es un caso excepcional: una mujer convertida en asesina en serie. De los abusos en la infancia a las confesiones en prisión, este documental revisita su historia.

4. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

5. 12 horas para sobrevivir

"12 horas para sobrevivir" se mete en el ranking de las mejores películas en EEUU. (Netflix)

Secuela de la película The Purge. La noche de las bestias (2013). En la película original, el gobierno de Estados Unidos permite que, durante una noche, cualquier acto vandálico sea legal. De esta forma intentan reducir el número de criminales, ya que las cárceles del país se encuentran saturadas. La idea surge de la teoría de que todo ser humano tiene maldad en su interior, maldad que en algún momento saldrá a la luz.

En esta situación, las personas que tienen dinero tienen más posibilidades que las pobres, ya que estas últimas no tienen los medios necesarios para defenderse de los que les quieran hacer daño. Así, una pregunta sale a la luz: ¿Cómo poder sobrevivir a los criminales sin convertirse en uno?

6. ¿Qué pasó ayer?

(Las mejores producciones en Netflix EEUU para engancharse hoy mismo) Crédito: (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

“The Hangover” es la historia de una desmadrada despedida de soltero en la que el futuro novio y sus tres amigos, dos días antes de la boda, se montan la juerga padre en Las Vegas. Doug viaja a la ciudad del juego con sus mejores amigos Phil y Stu, así como su futuro cuñado Alan. La juerga es de campeonato y, como era de esperar, a la mañana siguiente tienen una resaca monumental. El problema es que, siendo incapaces de recordar nada de lo ocurrido durante la noche anterior, se encuentran con que el prometido ha desaparecido, topándose en su lugar con otras dos sorpresas en la suite del hotel: un tigre y un bebé.

7. El cielo es real (Heaven Is for Real)

"El cielo es real" se mete en el ranking de las mejores producciones de la plataforma. (Netflix)

En un pequeño pueblo, un padre debe reunir el coraje suficiente para contarle a todo el mundo una extraordinaria experiencia que ha cambiado la vida de su hijo: tras una operación en el hospital, el pequeño, de tan solo cuatro años, afirma haber estado en el cielo y haberse sentado en el regazo de Jesús. Todos creen que son imaginaciones del niño, pero este demuestra saber cosas imposibles de saber.

8. Ocean’s 8: las estafadoras

La situación ha cambiado y es un "Ocean's" totalmente nuevo cuando un grupo de mujeres se une para planificar y ejecutar el atraco definitivo en Nueva York. (Netflix)

Debbie, hermana exconvicta de Danny Ocean, será la líder de un nuevo equipo de ladrones profesionales. Con la ayuda de su mano derecha planeará robar un valioso collar que está en manos de un malvado galerista.

9. Noche de juegos

"Noche de juegos película" se mete en el listado de las mejores películas en EEUU. (Netflix)

Max y Annie son una pareja que forman parte de un grupo de amigos que queda todas las semanas para una noche de juegos organizada por uno de ellos. En una de esas noches Brooks (Kyle Chandler), el carismático hermano de Max, organiza un misterioso juego en el que sus amigos deberán resolver un asesinato con falsos matones y falsos agentes.

Pero, cuando Brooks es secuestrado, los 6 jugadores comienzan a dudar sobre lo que es falso y lo que es real y se ven inmersos en una noche caótica en la que deberán resolver el caso.

10. Dr. Seuss: Los Sneetches (Dr. Seuss’s The Sneetches)

"Dr. Seuss: Los Sneetches" se mete en el ranking de las producciones más vistas en EEUU. (Netflix)

En la tripa de Estela hay una estrella. En la de Perla, una luna. Pero ambas son Sneetches, ¿no? ¿Qué les impide ser las mejores amigas?

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.