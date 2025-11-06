Clima Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este viernes 7 de noviembre de 2025

Se espera que este viernes el cielo esté parcialmente nublado con temperaturas bajas. (Wikimedia)

La consulta del pronóstico del tiempo es un recurso esencial para proteger tanto la vida como los bienes, ya que el reporte meteorológico permite la emisión de alertas ante fenómenos peligrosos como tormentas severas, huracanes o tornados, lo que posibilita que autoridades y ciudadanos adopten medidas como evacuar áreas de riesgo o reforzar infraestructuras.

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Pronóstico meteorológico en Filadelfia

Se espera lluvia, principalmente antes de la 1 a.m.

Estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 54°F (12°C).

Habrá un viento del sur de aproximadamente 10 millas por hora (16 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 millas por hora (40 kilómetros por hora).

La probabilidad de precipitación será del 70%.

Se anticipan nuevos acumulados de precipitación de menos de una décima de pulgada (2.5 mm) posibles.

Por la noche, el clima será mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 68 grados Fahrenheit (aproximadamente 20 grados Celsius).

Se espera un viento del oeste de alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).

A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente agradable y tranquilo.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 6 de noviembre a las 4:54 PM Hora Estándar del Este.

El clima en Filadelfia

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware. Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas.

Así es como se comporta el clima estación por estación

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.

Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.

Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.

Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.

Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.

Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.

Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.

Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.

Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.