Las 10 series más exitosas de Paramount+ disponibles en Estados Unidos

La estrategia de Paramount+ ha reposicionado a South Park como uno de sus contenidos más vistos, impulsando un aumento en las suscripciones de la plataforma, especialmente tras la incorporación de los especiales exclusivos de la célebre serie animada.

Los lanzamientos recientes de episodios y películas originales realizados solo para streaming han reavivado el interés por South Park y reforzado la cartera de originales de la compañía. Este movimiento permitió a Paramount+ competir con otras plataformas de streaming al ofrecer, de manera exclusiva, materiales inéditos del universo creado por Trey Parker y Matt Stone.

Las producciones más populares de Paramount+ Estados Unidos

1. South Park

South Park es una serie de televisión estadounidense de animación, creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central. Está dirigida al público adulto y se caracteriza por satirizar con humor negro la sociedad, actualidad y cultura estadounidense a través de las historias y situaciones surrealistas que les suceden a sus protagonistas, cuatro niños (Stan, Kyle, Cartman y Kenny) residentes en un pueblo ficticio de Colorado que se llama South Park.

2. Tulsa King

Justo después de ser liberado de prisión después de 25 años, el capo de la mafia de Nueva York, Dwight “El General” Manfredi, es exiliado sin contemplaciones por su jefe para instalarse en Tulsa, Oklahoma. Al darse cuenta de que su familia de la mafia puede no tener sus mejores intereses en mente, Dwight construye lentamente una “tripulación” a partir de un grupo de personajes inverosímiles, para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal en un lugar que para él bien podría ser otro planeta.

3. Mayor of Kingstown

Ambientada en una pequeña ciudad de Michigan donde la única industria que queda son las cárceles federales, estatales y privadas, la historia sigue a la familia McClusky, los intermediarios del poder entre la policía, los delincuentes, los presos, los guardias de prisiones y los políticos, en una ciudad completamente dependiente de las prisiones. y los prisioneros que contienen.

4. Tracker

Colter Shaw recorre el país en su vieja autocaravana para ayudar a la policía y a ciudadanos particulares a resolver crímenes y localizar a personas desaparecidas, hasta que su último caso lo cambia todo.

5. Navy: Investigación criminal

NCIS sigue a unos agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Principales (ocasionalmente se trata de terrorismo, pues el NCIS se encarga de investigar posibles atentados terroristas, mientras estén de algún modo relacionadas con la marina) del Servicio de Investigación Criminal Naval, cuyo cuartel general está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington DC. Al equipo le asignan frecuentemente casos prominentes como la muerte del asesor de misiles nucleares del Presidente, una situación de bomba en un buque de guerra de la Armada, la muerte de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, amenazas terroristas y secuestros. Sin embargo, les pueden asignar cualquier tipo de caso criminal, siempre que esté relacionado con el Cuerpo de Marines o la Armada.

6. 13 fantasmas

Arthur Kriticos y sus dos hijos, Kathy y Bobby, sólo se tienen los unos a los otros tras haberlo perdido todo. Jean, mujer de Arthur y madre de sus hijos, murió en un incendio que dejó al resto de la familia sin nada, hasta que de repente, Arthur hereda una extraña casa de su misterioso y excéntrico tío Cyrus. La casa está hecha de acero y de cristal y es una maravilla de la arquitectura moderna, con muchos espacios abiertos, impoluta y de líneas rectas. A Arthur y los chicos les cuesta creer su golpe de buena suerte y al llegar a la nueva casa admiran la elegancia de sus paredes de cristal. Lo que no saben es que la casa de la luz guarda un oscuro secreto.

7. Crutch

CRUTCH es una comedia multicámara de media hora centrada en “Crutch” (Tracy Morgan), un viudo de Harlem cuyos planes futuros son puestos en pausa cuando su hijo millenial y su despreocupada hija regresan a vivir a la casa familiar.

8. The Neighborhood

El chico más amable del Medio Oeste se muda a su familia a un barrio difícil en Los Ángeles, donde no todos aprecian su extrema vecindad. Eso incluye a su nuevo vecino de al lado, Calvin.

9. Mentes criminales

Mentes criminales (Criminal Minds) es una serie de drama criminológico. Se estrenó el 22 de septiembre de 2005 en el canal de televisión estadounidense, CBS. Muestra el trabajo de los miembros del equipo de Unidad de Análisis de Conducta del FBI, un grupo de investigadores de diversas ramas de la criminología que se dedica a hacer análisis psicológicos y criminológicos a criminales para facilitar su captura.

10. Fire Country

Bode, un joven recluso, se une a un programa de extinción de incendios en busca de redención y una rebaja en la condena de prisión Él y otros reclusos trabajan junto a los bomberos de élite para extinguir incendios en toda la región En enero 2023 la CBS la renovó por una segunda temporada

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Paramount+ en el streaming

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.