Pronóstico para Acción de Gracias 2025: qué regiones de EEUU podrían tener nieve

El Día de Acción de Gracias 2025 en Estados Unidos estará marcado por la influencia de La Niña y la incertidumbre climática. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot vía AP)

El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, previsto para el jueves 27 de noviembre de 2025, estará marcado por un escenario climático de probabilidades y no de certezas, con especial atención sobre las chances de nevadas en diversas regiones del país. Las familias que planean desplazarse para la tradicional celebración enfrentarán condiciones meteorológicas determinadas por tendencias estacionales y la presencia del fenómeno climático La Niña, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Según informó la NOAA a medios estadounidenses y verificó Reuters en sus proyecciones estacionales, el pronóstico para finales de noviembre sugiere un invierno en desarrollo donde la posibilidad de nieve estará condicionada por patrones históricos y modelos climáticos. La The Weather Channel y el Centro de Predicción Climática estadounidense han coincidido en que la definición del clima exacto para el Día de Acción de Gracias solo podrá precisarse en los 7 a 10 días previos.

El organismo meteorológico estadounidense ha explicado que en la temporada 2025-2026 la influencia de La Niña traerá frío y humedad en el norte del país, mientras que el sur verá temperaturas más altas y precipitaciones limitadas. Este contexto se basa en comparaciones con episodios previos de La Niña y en las probabilidades calculadas por modelos de predicción como el CFSv2, principales herramientas de referencia para anticipar tendencias generales cuando aún no existen partes climáticos diarios.

¿En qué zonas de EE.UU. se prevé nieve para el 27 de noviembre?

Según la NOAA y las previsiones de The Weather Channel, la nieve tendrá mayor probabilidad de presentarse en los siguientes lugares durante el Día de Acción de Gracias:

El norte de la región de Nueva Inglaterra .

La zona del Upper Midwest (Minnesota, Wisconsin, Dakota del Norte y del Sur).

Areas de mayor altitud de la región Intermountain West (Montañas Rocosas, Cordillera de las Cascadas, Sierra Nevada).

Alaska.

En todos estos casos, los analistas señalan que las probabilidades se fundamentan en modelos y series históricas, no en un pronóstico diario confirmado. La NOAA aclara: “Toda predicción más allá de los 14 días prioriza tendencias y no establece certezas” (Reuters, 2025). De acuerdo con la información recopilada por la AAA (American Automobile Association), “el monitoreo constante de los reportes locales resulta vital para quienes planean viajar por carretera cerca de la fecha”.

Las probabilidades de nieve para el 27 de noviembre se concentran en el norte de Nueva Inglaterra, Upper Midwest, Intermountain West y Alaska. (AP Foto/Brooke Hess-Homeier)

¿Qué sucede en el resto del país?

Las previsiones indican que el sur profundo, el suroeste desértico y el sur de Texas experimentarán condiciones más cálidas y secas, con baja posibilidad de nieve. “Este patrón es típico durante los periodos de La Niña, especialmente con el inicio del invierno boreal”, detalló la The Weather Channel en su análisis mensual.

En el valle de Ohio y en la región central se anticipan lluvias breves y dispersas, aunque la probabilidad de grandes acumulaciones de nieve es reducida antes de diciembre. Las zonas costeras de California también tendrán chubascos, en particular el área del Pacífico Noroeste.

¿Cuáles son los factores detrás de estas predicciones?

Las agencias especializadas elaboran sus estimaciones a partir de:

Modelos climáticos computarizados (CFSv2, ECMWF) operados por la NOAA y el Centro de Predicción Climática.

Análisis estadístico de tendencias históricas bajo condiciones similares de La Niña.

Observaciones de temperatura marina, humedad superficial, posicionamiento de masas de aire y avance de frentes fríos.

Pronósticos mensuales y estacionales generados y publicados en los portales oficiales: NOAA, Centro de Predicción Climática, The Weather Channel.

“El estado actual del océano Pacífico y la persistencia de La Niña influyen de forma decisiva en la distribución de nevadas y lluvias en el país”, comunicó la NOAA en su última actualización oficial. Esto implica que, aunque los patrones son conocidos, el margen de error sigue siendo considerable antes de un evento meteorológico concreto.

El sur profundo, el suroeste desértico y el sur de Texas tendrán temperaturas más cálidas y baja probabilidad de nieve durante el feriado. (AP Foto/George Walker IV)

¿Qué probabilidad tiene Nueva York de registrar nieve en el feriado?

En Nueva York, el reporte promedio para fines de noviembre sitúa la probabilidad de nevadas ligeras alrededor del Día de Acción de Gracias. Según las proyecciones mensuales de la The Weather Channel, “noviembre de 2025 presentará temperaturas entre 5 ℃ y 10 ℃ (41–50 ℉), con posibilidad de un día de nieve y acumulados estimados de 1,8 cm”. Esta cantidad representa una nevada modesta, más habitual hacia finales del mes.

Para diciembre, las estadísticas y probabilidades aumentan: se registrarán hasta 7 días de nevada y temperaturas entre 1 ℃ y 5 ℃ (34–41 ℉), indican los mismos reportes. La suma total prevista de nieve para toda la temporada en la ciudad se ubica en el rango de 43 a 53 cm, volumen inferior a la media histórica para la región.

¿Qué deben considerar los viajeros y residentes?

De acuerdo con la American Automobile Association (AAA), millones de estadounidenses optan cada año por trasladarse en coche durante Acción de Gracias. Por este motivo, la entidad sugiere consultar en tiempo real los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y portales regionales, ya que los pronósticos estacionales no sustituyen la información puntual de alerta.

Los expertos reiteran: “La planificación de viajes debe basarse en información actualizada, especialmente en trayectos a través de zonas con riesgo de nieve o hielo”, advirtió la AAA.

Impactos y previsiones para la temporada

Las probabilidades de nieve en el Día de Acción de Gracias dependen del avance efectivo de frentes fríos poco antes del 27 de noviembre.

El seguimiento en tiempo real del clima a través de fuentes oficiales como la NOAA y el NWS es fundamental en la semana previa a la celebración.

El transporte terrestre y aéreo puede enfrentar retrasos si las condiciones meteorológicas se complican.