Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 5 de noviembre en Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Tanto en el día como en la noche las temperaturas serán apropiadas para realizar actividades al aire libre. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La consulta del pronóstico del tiempo es un recurso esencial para proteger tanto la vida como los bienes, ya que el reporte meteorológico permite la emisión de alertas ante fenómenos peligrosos como tormentas severas, huracanes o tornados, lo que posibilita que autoridades y ciudadanos adopten medidas como evacuar áreas de riesgo o reforzar infraestructuras.

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima en el día y por la noche

Se espera que este miércoles el clima esté despejado y soleado en Ashburn. (Wikimedia)
  • Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 43 grados Fahrenheit (6 grados Celsius).
  • Habrá un viento del noroeste de 13 a 16 millas por hora (21 a 26 kilómetros por hora), con ráfagas que alcanzarán hasta 40 millas por hora (64 kilómetros por hora).
  • Se espera que por la noche esté mayormente despejada, con una temperatura máxima cercana a 58°F (14°C).
  • Habrá un viento del noroeste de 9 a 13 millas por hora (14 a 21 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 millas por hora (35 kilómetros por hora).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 4 de noviembre a las 7:35 pm EST.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Las temporadas en que Ashburn registra temperaturas agradables y estabilidad climática para realizar actividades al aire libre

Conoce cuál es la mejor temporada para visitar Ashburn en Virginia. (Wikimedia)

En Ashburn, Virginia, la etapa cálida abarca desde finales de mayo hasta mediados de septiembre, periodo en que los días con temperaturas por encima de 26 °C resultan propicios para disfrutar de actividades al aire libre, en especial durante junio y entre principios de agosto y finales de septiembre, considerados los más agradables según evaluaciones turísticas.

El verano, caracterizado por condiciones calurosas y húmedas, alcanza su punto máximo en julio, con temperaturas máximas promedio de 31 °C y mínimas cercanas a 20 °C. A lo largo del año, los registros térmicos oscilan habitualmente entre -3 °C y 31 °C, aunque se han documentado extremos, desde -11 °C hasta valores superiores a 35 °C.

Durante el invierno, que se extiende del 30 de noviembre al 4 de marzo, la región enfrenta episodios de frío intenso y nevadas frecuentes, especialmente en enero, cuando las mínimas rondan los -3 °C y las máximas los 6 °C. En todas las estaciones, el cielo permanece parcialmente nublado la mayor parte del tiempo, modulando la percepción ambiental en cada época.

