Estados Unidos

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 3 de noviembre de 2025

Aquí los resultados del último sorteo de esta lotería estadounidense y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Puedes ganar un premio de
Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí está la jugada ganadora del último sorteo celebrado por Powerball, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: lunes 3 de noviembre de 2025.

Números ganadores: 3 32 40 43 57 18.

Multipler: 2.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No hay que ser ciudadano o residente estadounidense para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

¿Cómo se juega Powerball?

Powerball es una de las
Powerball es una de las loterías más populares del mundo(AP Photo/)

Para poder jugar Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego elegir un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no te decides sobre que números seleccionar, no te preocupes, deja que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para hacerte del premio mayor del sorteo Powerball, los seis números de tu combinación tienen que acertar con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si obtienes el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball inció en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Las mejores canciones para escuchar en Apple Estados Unidos en cualquier momento y lugar

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Las mejores canciones para escuchar

Sylvester Stallone y “Tulsa King” continúan a la cabeza del ranking Paramount+ EEUU: las series favoritas del público

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Paramount+, que busca seguir gustando a los usuarios

Sylvester Stallone y “Tulsa King”

La superluna más brillante del año y la lluvias de meteoros iluminarán el cielo de EEUU en Noviembre

Expertos recomiendan buscar zonas alejadas de la contaminación lumínica para maximizar la visión del espectáculo astronómico

La superluna más brillante del

Clima Reston mañana: todo lo que necesitas saber del estado del tiempo para mañana martes 4 de noviembre

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar inesperadamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima Reston mañana: todo lo

Una isla geriátrica para pingüinos: así es el innovador refugio del acuario de Boston

El protocolo de cuidado para los ejemplares de edad avanzada incluye un número mayor de revisiones veterinarias, tratamiento para afecciones crónicas como la artritis o el glaucoma, fisioterapia y suplementos antiinflamatorios

Una isla geriátrica para pingüinos:
DEPORTES
La durísima sanción de la

La durísima sanción de la Aprevide contra Racing por el recibimiento frente a Flamengo por la Libertadores

Arde el Clausura al término de la fecha 14: las posiciones, la clasificación a las copas, la permanencia y los cruces de octavos

Tomás Etcheverry se estrena en el ATP de Grecia, el torneo que Novak Djokovic mudó por un conflicto político

El sentido homenaje del Real Madrid a Diogo Jota en la previa del duelo con Liverpool: el conmovedor gesto de Trent Alexander-Arnold

Mariano Navone busca extender su gran momento en el Challenger de Lima: los otros diez argentinos del cuadro principal

TELESHOW
Evangelina Anderson lloró en MasterChef

Evangelina Anderson lloró en MasterChef Celebrity y se reconcilió con Wanda Nara: “Nos unieron nuestros hijos”

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

A 10 años de su último disco, Tan Biónica sorprende con El Regreso: los secretos detrás de la grabación de su nuevo álbum

La Tora y Nacho Castañares hablaron como nunca sobre su vínculo tras su separación: “No somos amigos, pero nos queremos”

Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, habló por primera vez del romance de Nico Vázquez: “Me enteré igual que ustedes”

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania venderá el excedente de armas fabricadas en el país en Berlín y Copenhague

Rubio respaldó la postergación de la Cumbre de las Américas y aseguró que EEUU continuará cooperando con República Dominicana

Pablo Maurette, Premio Herralde: “Me considero un hombre del pasado, no me interesa cambiar”

“Ruth”: una vieja sensacional que está de vuelta de todo y no quiere perderse nada

La australiana que envenenó con hongos a tres familiares de su esposo presentó una apelación para revocar su veredicto de culpabilidad