Estados Unidos

Los Ángeles: la previsión meteorológica para este 3 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Los Ángeles para este lunes 3 de noviembre:

El tiempo para este lunes en Los Ángeles alcanzará los 22 grados, mientras que la temperatura mínima será de 13 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 4.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 57%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 67%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 13 kilómetros por hora en el día y los 7 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Los Ángeles (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de Estados Unidos en la costa con el Océano Pacífico, Los Ángeles es la ciudad más poblada de California y la segunda en todo el país, solo por detrás de Nueva York.

El clima en Los Ángeles presenta una peculiar combinación de mediterráneo con semiárido cálido. El primero se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos; mientras que el segundo tiene escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

En tanto, en esta ciudad estadounidense, el estado del tiempo es seco y con precipitaciones en invierno, un verano fresco y un invierno templado para las zonas más cercanas a la costa.

En Los Ángeles el mes más caluroso suele ser agosto, mientras que el más frío en diciembre.

Las lluvias ocurren mayormente en invierno y primavera, siendo febrero el más lluvioso. En tanto, las nevadas no son algo cotidiano en la ciudad californiana.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaLos Ángelesestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Advierten por un posible “éxodo histórico” en Nueva York ante la candidatura de Zohran Mamdani

El socialista demócrata encabeza las encuestas para las elecciones del 4 de noviembre. Empresarios, votantes y analistas temen una crisis de seguridad e impuestos que reactive viejos fantasmas de la ciudad. La encuesta que encendió la alarma

Advierten por un posible “éxodo

Clima en Nueva York: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Nueva York: pronóstico

Clima en Houston: el pronóstico para este 3 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Houston: el pronóstico

Clima en Dallas: el pronóstico para este 3 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Dallas: el pronóstico

Trump enfrenta dos desafíos en Gaza: una fuerza internacional para garantizar la tregua y que Hamas entregue las armas

La organización terrorista mantiene bajo su poder ciertas zonas en La Franja que condicionan el cese del fuego, mientras Estados Unidos negocia con la Liga Árabe un dispositivo militar para mantener la paz que todavía es resistido por Israel

Trump enfrenta dos desafíos en
DEPORTES
Impacto en la F1: Ferrari

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

TELESHOW
Georgina Barbarossa habló de su

Georgina Barbarossa habló de su vínculo con Moria Casán a días de competir en la TV: “La quise mucho pero se cortó”

El accidente que provocó Cachete Sierra en Masterchef que alertó a Evangelina Anderson: “Casi me deja pelada”

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

INFOBAE AMÉRICA

Quiénes son los últimos ocho

Quiénes son los últimos ocho rehenes cuyos restos siguen retenidos por Hamas en Gaza

Crisis en Bolivia: el asesor de Rodrigo Paz alerta que la economía del país “está quebrada”

Seis imputados por el atentado a la fiscal general de Uruguay: investigan vínculo con banda vinculada a Marset

Por qué Estados Unidos elevó la alerta de viajes a Tanzania

Las siete etapas de la conciencia, el modelo de Wilfried Nelles que redefine el crecimiento personal y emocional