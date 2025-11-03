Estados Unidos

El FBI evitó un ataque terrorista inspirado en ISIS dirigido contra bares LGBTQ+ en Michigan

La operación incluyó la detención de al menos dos personas tras seguir de cerca sus actividades tanto en línea como en campos de tiro, a los que acudieron con fusiles AK-47

Equipos de la Policía Estatal
Equipos de la Policía Estatal y federal agradecieron la cooperación que permitió frenar el plan violento antes de que se ejecutara. (Foto AP/Mike Householder)

La mañana del viernes 31 de octubre, las autoridades federales anunciaron que el FBI logró impedir un ataque terrorista inspirado en ISIS en Michigan, luego de detectar que un grupo planeaba un atentado en bares LGBTQ+ durante el fin de semana de Halloween. De acuerdo con información obtenida por CNN, la operación incluyó la detención de al menos dos personas tras seguir de cerca sus actividades tanto en línea como en campos de tiro.

El director del FBI, Kash Patel, comunicó que la oficina intervino después de observar que los sospechosos acudieron a un campo de tiro con fusiles AK-47 y practicaron recargas tácticas mientras mencionaban “pumpkin day” (día de la calabaza), una frase que interpretaron como referencia a la festividad de Halloween.

“El FBI evitó un posible ataque terrorista y arrestó a varios sujetos en Michigan que presuntamente planeaban un acto violento para el fin de semana de Halloween. Pronto habrá más detalles”, publicó Patel en la red X.

Agentes del FBI realizaron allanamientos
Agentes del FBI realizaron allanamientos en Dearborn e Inkster tras detectar planes de un atentado durante Halloween. (Mike Householder/AP)

La investigación inició meses atrás en espacios de chat en línea donde los involucrados, radicados en Estados Unidos, también se comunicaban con contactos fuera del país y potencialmente vinculados con ISIS.

Identificados los principales sospechosos

De acuerdo con lo reportado por Newsweek, las autoridades identificaron a Mohamed Ali y Majed Mahmoud como los sospechosos principales de la trama. Ambos residen en el área metropolitana de Detroit. De acuerdo con la denuncia penal presentada, los hombres fueron acusados de recibir y transferir armas de fuego y municiones con la intención de cometer terrorismo, reveló la publicación.

El documento, de más de 70 páginas, también expone que Ali y Mahmoud consideraron como posibles objetivos bares LGBTQ+ en Ferndale, un suburbio de Detroit.

Los registros muestran que realizaron vigilancia previa, reuniones en parques locales y utilizaron aplicaciones de mensajería cifrada. “La investigación reveló la compra de rifles AR-15, escopetas, dispositivos de gatillo forzado y más de 1.600 rondas de municiones”, consta en la acusación recogida por Newsweek.

Las fuerzas de seguridad recuperaron
Las fuerzas de seguridad recuperaron más de 1.600 municiones, chalecos tácticos y cámaras GoPro en la operación. (Mike Householder/AP)

Detalles del operativo

La oficina del FBI en Detroit actuó desde la noche anterior realizando arrestos, ejecutando órdenes de registro y emitiendo citatorios para recolectar teléfonos, computadoras y otros materiales. El FBI confirmó presencia en Dearborn e Inkster y afirmó que la situación no representa amenaza actual para la sociedad. Jordan Hall, vocero del FBI en Michigan, aseguró a CNN que la operación no dejó riesgos pendientes para la comunidad.

La jefa de la policía de Inkster, Tamika L. Jenkins, explicó que la intervención se concentró en un almacén de Michigan Avenue. “El FBI nos aseguró que no hay amenaza para los residentes, aunque desplegaremos personal adicional para proteger a quienes celebren Halloween”, señaló en su comparecencia.

Por su parte, el Departamento de Policía de Dearborn comunicó: “Queremos asegurarles a nuestros residentes que en este momento no existe una amenaza para la comunidad”.

Participación de un menor

En el expediente judicial consultado por Newsweek se subraya la participación de un menor de edad en los contactos previos y en las actividades planeadas. Durante los allanamientos, los agentes incautaron chalecos tácticos, cámaras GoPro y dos docenas de cargadores, así como confirmaron que existía coordinación para entrenamiento conjunto en septiembre y octubre.

Los sospechosos practicaron con rifles
Los sospechosos practicaron con rifles AK-47 y coordinaron movimientos mediante chats cifrados en línea. (Departamento de Justicia)

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, elogió la respuesta de las fuerzas del orden: “gracias a la extraordinaria diligencia de nuestro fiscal Jerome Gorgon Jr., el FBI y las fuerzas del orden estatales y locales, se evitó la pérdida de vidas inocentes. Nuestros héroes americanos previnieron un ataque terrorista”.

El director Kash Patel reforzó en su comunicado: “el FBI detuvo un posible ataque terrorista en Michigan antes de su ejecución. Gracias a la rápida acción y la coordinación con nuestros socios, se interrumpió un plan violento vinculado con terrorismo internacional. Esto es lo que significa defender el país: la vigilancia salva vidas”.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, manifestó por su parte su reconocimiento por la labor de las fuerzas de seguridad nacionales y estatales. “Fui informada de la frustración de un potencial atentado terrorista en nuestro estado. Mientras los detalles se siguen desarrollando, agradezco la rapidez del FBI y la Policía Estatal de Michigan al proteger a los ciudadanos”.

Tanto Mohamed Ali como Majed Mahmoud comparecerán ante la corte federal este lunes e de noviembre por la tarde, según consta en los registros judiciales citados por Newsweek. La denuncia formal tipifica los cargos por recibir, transferir y conspirar para transferir armas, con conocimiento de que serían usadas para cometer terrorismo federal.

