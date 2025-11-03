Estados Unidos

Clima en Texas mañana: conoce el pronóstico completo para este lunes 3 de noviembre en San Antonio

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

De acuerdo con el reporte
De acuerdo con el reporte meteorológico se espera que este lunes el cielo esté despejado y soleado. (Wikimedia)

La consulta del pronóstico del tiempo es un recurso esencial para proteger tanto la vida como los bienes, ya que el reporte meteorológico permite la emisión de alertas ante fenómenos peligrosos como tormentas severas, huracanes o tornados, lo que posibilita que autoridades y ciudadanos adopten medidas como evacuar áreas de riesgo o reforzar infraestructuras.

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad de San Antonio, en Texas, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima en el día y por la noche

Tanto en el día como
Tanto en el día como en la noche, las temperaturas serán apropiadas para disfrutar de actividades al aire libre. (Wikimedia)
  • El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 51 grados Fahrenheit (10.6 grados Celsius).
  • Se espera un viento del sureste de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) que se volverá calmado.
  • Por la noche, se espera un clima despejado, con una temperatura máxima cercana a los 80 grados Fahrenheit (aproximadamente 27 grados Celsius).
  • El viento será tranquilo, cambiando a dirección sur alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) por la mañana.
  • Sin embargo, se anticipa que los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 20 millas por hora (32 kilómetros por hora).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 2 Noviembre a las 5:51 pm CST .

El estado del tiempo en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Las diferencias estacionales en el clima de San Antonio ofrecen a los visitantes la posibilidad de seleccionar el mejor momento del año

La primavera se vuelve una
La primavera se vuelve una temporada con alta afluencia de visitantes debido a su clima. (REUTERS/Jordan Vonderhaar)

En San Antonio, la primavera reúne una mayor afluencia turística, motivada por jornadas soleadas y temperaturas diurnas que rondan los 30 °C (87 °F), con mínimas cercanas a 14 °C (58 °F), especialmente durante marzo y abril. Por este motivo, se recomienda incluir chaquetas ligeras, suéteres nocturnos e impermeables, ya que las precipitaciones resultan más probables, en particular durante mayo.

Si el clima se torna lluvioso, el Museo Witte, especializado en historia natural y ciencia, representa una excelente alternativa bajo techo mientras se aguarda una mejoría. En los días de temperatura templada, las excursiones hacia sitios Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO permiten conocer la historia local. Cada estación ofrece opciones que se adaptan tanto a la tolerancia al calor como a las expectativas de los visitantes, lo que brinda flexibilidad para ajustar el itinerario a los intereses y condiciones meteorológicas.

Durante el verano, el ambiente animado de los barrios vaqueros y los parques urbanos se acompaña de máximas de hasta 35 °C y elevados índices de humedad, lo que intensifica la percepción de calor. Aunque las lluvias aparecen frecuentemente en mayo y comienzos de junio, los meses de julio y agosto resultan predominantemente secos. Por ello, para disfrutar de destinos como las Cavernas Natural Bridge o paseos al borde del río, conviene vestir prendas livianas, portar gafas de sol y aplicar protector solar.

