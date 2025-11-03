Estados Unidos

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana lunes 3 de noviembre en Ashburn

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Guardar
Se espera que este lunes
Se espera que este lunes el clima esté despejado y soleado en Ashburn. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La consulta del pronóstico del tiempo es un recurso esencial para proteger tanto la vida como los bienes, ya que el reporte meteorológico permite la emisión de alertas ante fenómenos peligrosos como tormentas severas, huracanes o tornados, lo que posibilita que autoridades y ciudadanos adopten medidas como evacuar áreas de riesgo o reforzar infraestructuras.

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima en el día y por la noche

Tanto en el día como
Tanto en el día como en la noche las temperaturas serán apropiadas para realizar actividades al aire libre. (Wikimedia)
  • El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 40 grados Fahrenheit (4 grados Celsius).
  • Se espera un viento del oeste a aproximadamente 9 millas por hora (14 kilómetros por hora), con ráfagas que alcanzarán hasta 18 millas por hora (29 kilómetros por hora).
  • Se espera que la noche esté mayormente despejada, con una temperatura máxima cercana a 61 grados Fahrenheit (16 grados Celsius).
  • Habrá un viento del oeste de 8 a 11 millas por hora (13 a 18 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 millas por hora (35 kilómetros por hora).
  • Las condiciones serán agradables, perfectas para disfrutar de una velada al aire libre.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 2 de noviembre a las 7:15 p.m. EST.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Las temporadas en que Ashburn registra temperaturas agradables y estabilidad climática para realizar actividades al aire libre

Conoce cuál es la mejor
Conoce cuál es la mejor temporada para visitar Ashburn en Virginia. (Wikimedia)

En Ashburn, Virginia, la etapa cálida abarca desde finales de mayo hasta mediados de septiembre, periodo en que los días con temperaturas por encima de 26 °C resultan propicios para disfrutar de actividades al aire libre, en especial durante junio y entre principios de agosto y finales de septiembre, considerados los más agradables según evaluaciones turísticas.

El verano, caracterizado por condiciones calurosas y húmedas, alcanza su punto máximo en julio, con temperaturas máximas promedio de 31 °C y mínimas cercanas a 20 °C. A lo largo del año, los registros térmicos oscilan habitualmente entre -3 °C y 31 °C, aunque se han documentado extremos, desde -11 °C hasta valores superiores a 35 °C.

Durante el invierno, que se extiende del 30 de noviembre al 4 de marzo, la región enfrenta episodios de frío intenso y nevadas frecuentes, especialmente en enero, cuando las mínimas rondan los -3 °C y las máximas los 6 °C. En todas las estaciones, el cielo permanece parcialmente nublado la mayor parte del tiempo, modulando la percepción ambiental en cada época.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Texas mañana: conoce el pronóstico completo para este lunes 3 de noviembre en San Antonio

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Texas mañana: conoce

Predicción del clima en Reston para mañana

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Predicción del clima en Reston

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este lunes 3 de noviembre de 2025

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico

Donald Trump aseguró que no descarta ninguna opción militar en Nigeria ante la violencia contra cristianos: “No lo permitiremos”

El presidente de Estados Unidos advirtió que considerará desde despliegues de tropas hasta ataques aéreos si el gobierno nigeriano no actúa para proteger a las comunidades religiosas. “Me imagino muchas cosas”, expresó

Donald Trump aseguró que no

El tiempo en Seattle: la predicción del estado del clima para mañana 03 de noviembre

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

El tiempo en Seattle: la
DEPORTES
Paulo Dybala falló un penal

Paulo Dybala falló un penal después de cuatro años en la caída de la Roma, se lesionó y se retiró entre lágrimas

Preocupación en River Plate por la lesión de Facundo Colidio de cara al Superclásico: su desconsolado llanto

De regreso a las raíces: Mariano Navone conquistó el Challenger de Lima y se reencontró con su tenis

De chofer de colectivo a técnico revelación: la increíble travesía de Manolo González con el Espanyol

11 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: elogio a Zeballos, el error de Marchesín y concluyente sentencia sobre el Superclásico

TELESHOW
La conmovedora aparición que vivió

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

Nicki Nicole, tras su separación de Lamine Yamal, dio un adelanto de su canción con Tan Biónica: “Que se calme este dolor”

El álbum de Florencia Peña durante sus vacaciones en República Dominicana: “Los mejores viajes siempre son juntos”

Griselda Siciliani y Luciano Castro, juntos en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+: “El amor como respuesta a los discursos de odio”

La inesperada charla de Kim Kardashian con Wanda Nara: el consejo que le dio sobre su divorcio de Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Trinidad y Tobago redujo en

Trinidad y Tobago redujo en un 82% los permisos de trabajo para venezolanos en medio de las tensiones con el régimen de Maduro

Violencia en Ecuador: el Ejército decomisó una ametralladora instalada en la terraza de una vivienda en Guayaquil

Estados Unidos y China analizan establecer una línea de comunicación militar para reducir las tensiones bilaterales

Un poderoso terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán

Al menos 45 delegaciones internacionales arribarán a Bolivia para la ceremonia de investidura de Rodrigo Paz