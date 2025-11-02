Estados Unidos

Virginia: Previsión del clima en Ashburn para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 41 grados Fahrenheit (5 grados Celsius).

Habrá un viento ligero y variable.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se espera un clima mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 63 grados Fahrenheit (aproximadamente 17 grados Celsius). El viento será tranquilo, cambiando a dirección suroeste a alrededor de 6 millas por hora (aproximadamente 9.7 kilómetros por hora) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 1 Nov 8:35 pm EDT.

El estado del tiempo en Estados Unidos

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en San Antonio: el estado del tiempo para mañana

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Clima en San Antonio: el

Trump ordenó al Pentágono prepararse para una “posible acción” en Nigeria contra terroristas islámicos

El presidente de EEUU advirtió que detendrá toda ayuda al país africano si continúa la violencia contra cristianos y sugirió una intervención militar directa para eliminar a los responsables

Trump ordenó al Pentágono prepararse

En medio de la tensión con Maduro en Venezuela, marines de EEUU ensayaron maniobras de desembarco en suelo puertorriqueño

El Pentágono informó que la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marines ejecutó entrenamientos anfibios y operaciones tácticas en el Caribe, en el marco del refuerzo militar contra el narcotráfico

En medio de la tensión

Disney+: Cuáles fueron las producciones más vistas este Halloween en Estados Unidos

Con estas historias, Disney+ busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Disney+: Cuáles fueron las producciones

Predicción del estado del tiempo en Seattle de mañana 2 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del estado del tiempo
DEPORTES
Con Messi como titular, Inter

Con Messi como titular, Inter Miami pierde contra Nashville y no puede lograr el pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS

Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate: los resultados finales de unas elecciones récord

Newman le ganó 15-3 la final al SIC y se consagró campeón del URBA Top 12 por primera vez en su historia

Las mejores fotos de las históricas elecciones en River Plate

Elecciones récord en River Plate: votaron más de 25 mil socios en los comicios más concurridos de su historia

TELESHOW
Ivana Figueiras expuso los hirientes

Ivana Figueiras expuso los hirientes comentarios que recibió y se defendió de las críticas: “Después se hacen las sororas”

El comunicado de Juanita Tinelli tras pedir a la Justicia un botón antipánico: “No puedo seguir viviendo con miedo”

Marcela Tinayre relató cómo es su relación con Mirtha Legrand y Juana Viale

La profunda reflexión de Jimena Barón sobre su experiencia con la lactancia: “No le podía pedir más a mi cuerpo”

A puro relax, Gimena Accardi posó en microbikini luego de que Nico Vázquez publicara una foto con Dai Fernández

INFOBAE AMÉRICA

Trump ordenó al Pentágono prepararse

Trump ordenó al Pentágono prepararse para una “posible acción” en Nigeria contra terroristas islámicos

Ex ministro correísta acusado por el magnicidio de Fernando Villavicencio seguirá detenido en Miami tras un rechazo a su pedido de habeas corpus

Electricidad estática: la estrategia de los gusanos parásitos para cazar insectos voladores

Murciélago de labios con flecos: cómo es el cazador que atrapa presas enormes en las selvas de América

Pasivo-agresivos: cómo reconocer a quienes esconden su enojo tras la amabilidad