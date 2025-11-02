Quién es quién en la carrera por la alcaldía de Nueva York: un socialista de 34 años, un ex gobernador acosado por escándalos y un vigilante con boina roja

El candidato demócrata Zohran Mamdani interviene durante un debate para la alcaldía con el candidato republicano Curtis Sliwa y el candidato independiente, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, en Nueva York, EE. UU., el 16 de octubre de 2025. Angelina Katsanis/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

Los neoyorquinos tienen una dura elección para su nuevo alcalde en las urnas el martes: un joven izquierdista, un ex gobernador manchado por escándalos y un outsider republicano.

Zohran Mamdani: favorito sorpresa

Zohran Mamdani, de 34 años, apenas era conocido por el público antes de su sorprendente victoria en las primarias demócratas en junio, lo que lo convirtió en un firme favorito para convertirse en alcalde.

Mamdani, un autoproclamado socialista democrático de una familia de élite, nació en Uganda de padres de ascendencia india y ha vivido en los Estados Unidos desde que tenía siete años, convirtiéndose en ciudadano estadounidense naturalizado en 2018.

Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, pronuncia un discurso durante su campaña en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Hanson Place, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el 1 de noviembre de 2025. REUTERS/Ryan Murphy

Sería el primer alcalde musulmán de Nueva York si es elegido.

Mamdani cuenta con una sólida base de votantes jóvenes e inmigrantes gracias en gran parte a una campaña centrada en el aumento del costo de vida en la ciudad de unos 8,5 millones de residentes.

Ha prometido más control de alquileres, guarderías y autobuses gratuitos, y tiendas de comestibles en los vecindarios administrados por la ciudad.

Simpatizantes del candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, asisten a un acto de campaña el último fin de semana antes de las elecciones a la alcaldía de Nueva York de 2025 en el distrito de Queens, Nueva York, EE. UU., 1 de noviembre de 2025. REUTERS/Ryan Murphy

Mamdani ha atraído el desprecio del presidente Donald Trump, quien lo llama un “pequeño comunista”, pero el asambleísta del estado de Nueva York ha ignorado las críticas.

Es un partidario de larga data de la causa palestina, pero también ha denunciado abiertamente el antisemitismo en los últimos meses.

Antes de ingresar a la política, Mamdani tuvo una breve incursión en el mundo del rap: actuar bajo el alias de “Young Cardamom”.

Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, asiste a un acto de campaña el último fin de semana antes de las elecciones a la alcaldía de Nueva York de 2025 en el distrito de Queens, Nueva York, EE. UU., el 1 de noviembre de 2025. REUTERS/Ryan Murphy

Andrew Cuomo: veterano

Andrew Cuomo, exgobernador del estado de Nueva York, espera recuperarse de las acusaciones de acoso sexual que llevaron a su renuncia en 2021.

El demócrata de 67 años, que se postula como independiente, ha liderado una campaña centrista para alcalde basándose en sus décadas de experiencia en política, incluido un período como fiscal general de Nueva York y en la administración del presidente Bill Clinton.

Ha priorizado la seguridad pública con la promesa de contratar a 5,000 nuevos oficiales para el Departamento de Policía de Nueva York.

Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York y candidato independiente a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, habla durante una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 30 de octubre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Cuomo también ha propuesto construir nuevas viviendas para residentes de diferentes niveles de ingresos, aulas más pequeñas y más acceso a atención médica asequible.

Muchos neoyorquinos recordarán su período de diez años como gobernador que cubrió la pandemia de Covid-19, durante el cual su liderazgo fue inicialmente elogiado antes de enfrentar críticas por subestimar el número de muertes en los hogares de ancianos estatales.

Cuomo estaba casado con Kerry Kennedy, un vástago de la famosa familia política estadounidense.

Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York y candidato independiente a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, se retira tras una rueda de prensa en Nueva York, Estados Unidos, el 30 de octubre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Curtis Sliwa: el forastero

Como republicano que se postula en una megaciudad declaradamente demócrata, Curtis Sliwa prácticamente no tiene posibilidades de ganar el puesto de alcalde.

Pero el hombre de 71 años aún podría inclinar las boletas por Mamdani o Cuomo dada su influencia con una proporción pequeña pero significativa de votantes.

Sliwa, que alguna vez fue gerente nocturno de un restaurante McDonald’s en Nueva York, se hizo un nombre con el grupo de patrulla del metro Guardian Angels, que todavía lo ve luciendo rutinariamente una boina roja.

El candidato a la alcaldía de Nueva York, Curtis Sliwa, participa en el desfile del Día de las Indias Occidentales en el distrito de Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 1 de septiembre de 2025. REUTERS/Christian Monterrosa

Se postuló para alcalde en 2021, pero perdió ante el titular Eric Adams, quien no busca la reelección.

A pesar de ser el candidato republicano, Sliwa se ha negado a alinearse con Trump y se ha opuesto a elementos de la represión migratoria del presidente de Estados Unidos.

Este año su campaña se ha centrado en el coste de la vida, el desmantelamiento de la burocracia, más seguridad en los espacios públicos, así como el apoyo a las personas sin hogar e incluso el bienestar animal.

(con información de AFP)