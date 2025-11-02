Estados Unidos

Pronóstico del clima en Filadelfia para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Estado del tiempo en Filadelfia

Se espera que el clima sea mayormente despejado, con una temperatura mínima alrededor de 45 grados Fahrenheit (aproximadamente 7 grados Celsius). Habrá un viento del oeste de 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora).

Esta noche, el clima será mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 60 grados Fahrenheit (aproximadamente 15 grados Celsius). Habrá un viento del oeste alrededor de 10 mph (16 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 mph (32 km/h). A medida que avance la noche, se espera que las temperaturas desciendan, creando un ambiente fresco y agradable.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 2 de noviembre a las 4:54 PM Hora Estándar del Este.

El clima en Filadelfia

Filadelfia se ubica en el
Filadelfia se ubica en el estado de Pensilvania, cerca de la costa del Río Delaware (Reuters)

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware. Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas. 

Así es como se comporta el clima estación por estación:

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.

Temas Relacionados

ClimaFiladelfiaPensilvaniaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Estados Unidos y China analizan establecer una línea de comunicación militar para reducir las tensiones bilaterales

Según el Pentágono el objetivo es asegurar que cualquier incidente o desacuerdo pueda resolverse de inmediato y sin recurrir a la confrontación

Estados Unidos y China analizan

Este es el top 10 de series en Prime Video Estados Unidos que se están robando la atención del público

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Este es el top 10

Seis estados de EEUU celebrarán elecciones este martes: la disputa por la alcaldía de Nueva York y otras contiendas

Los votantes elegirán gobernadores, alcaldes y cambios clave en las reglas electorales en una jornada que anticipa desafíos para demócratas y republicanos

Seis estados de EEUU celebrarán

Cinco miembros de una familia murieron en un incendio durante la noche de Halloween en Nueva Jersey

Las víctimas, según confirmaron fuentes oficiales, eran dos adultos y tres niños de 14, 12 y 7 años de edad, todos fueron encontrados en el segundo piso del inmueble

Cinco miembros de una familia

Estados Unidos descartó realizar explosiones nucleares en su nueva fase de ensayos con armas atómicas: “Son pruebas de sistema”

El secretario de Energía, Chris Wright, explicó que los experimentos se centrarán en sistemas avanzados y consistirán en simulaciones para verificar el funcionamiento integrado de los componentes de este tipo de armamento, sin emplear material fisible ni provocar detonaciones

Estados Unidos descartó realizar explosiones
DEPORTES
De la “viveza criolla” de

De la “viveza criolla” de Ander Herrera al penal ejecutado por Merentiel: la secuencia del gol del triunfo a Boca sobre Estudiantes

Martina Capurro y un título que trasciende al tenis: la emocionante historia detrás de su conquista en el W35 de Neuquén

El gol de Lamine Yamal en el triunfo del Barcelona horas después de su separación de Nicki Nicole

Boca, a un paso de la Libertadores: así están las posiciones del Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Cómo un jugador de béisbol transformó el tratamiento de una lesión y revolucionó el deporte

TELESHOW
La inesperada charla de Kim

La inesperada charla de Kim Kardashian con Wanda Nara: el consejo que le dio sobre su divorcio de Mauro Icardi

El homenaje a Gerardo Rozín de César Banana Pueyrredón en La Peña de Morfi: “La televisión argentina lo extraña”

La fiesta de cumpleaños de Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes con temática del Chelsea

La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al reclamo furioso de Wanda Nara

L-Gante habló del grave conflicto que atraviesa con Maxi el Brother: “Yo lo veía como un hermano”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y China analizan

Estados Unidos y China analizan establecer una línea de comunicación militar para reducir las tensiones bilaterales

Un poderoso terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán

Al menos 45 delegaciones internacionales arribarán a Bolivia para la ceremonia de investidura de Rodrigo Paz

La Policía británica descartó que el ataque con cuchillo en un tren de Londres se trate de un atentado terrorista

Ascendió a 28 la cifra de muertos por el huracán Melissa en Jamaica y el gobierno teme que el balance siga en aumento