Clima en Ohio: conoce el reporte del estado del tiempo para mañana

La información del estado del tiempo es importante para planear tu día y evitar contratiempos que puedan afectar tus actividades

Las condiciones del clima influyen demasiado en la vida cotidiana, la vegetación y la vida silvestre. Su estudio es importante y en los últimos años tomó una gran relevancia, pues ante la intervención del ser humano los cambios naturales sufrieron alteraciones y ahora sin importar la estación del año las temperaturas, así como los fenómenos meteorológicos cambian de un momento a otro.

Estar informado sobre el pronóstico del tiempo te puede ayudar a evitar contratiempos y sufrir algún inconveniente por las posibles lluvias, fuertes vientos o los días soleados. Por este motivo, te compartimos el reporte del estado del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que el clima sea mayormente despejado, con una temperatura mínima alrededor de 36 grados Fahrenheit (2 grados Celsius).

Habrá un viento del oeste de 3 a 8 millas por hora (5 a 13 kilómetros por hora).

Cuál será el estado del tiempo por la noche

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos

Se espera un clima mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 60 grados Fahrenheit (aproximadamente 15 grados Celsius). El viento será tranquilo, cambiando a dirección suroeste a una velocidad de 5 a 7 millas por hora (8 a 11 kilómetros por hora) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del domingo, 2 de noviembre de 2025

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

