Estados Unidos

Reporte del estado del tiempo en Columbus: probabilidades de lluvia, rachas de viento y temperatura

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Guardar
Conoce todas las condiciones meteorológicas
Conoce todas las condiciones meteorológicas que se van a registrar en los próximos horas en tu ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones del clima influyen demasiado en la vida cotidiana, la vegetación y la vida silvestre. Su estudio es importante y en los últimos años tomó una gran relevancia, pues ante la intervención del ser humano los cambios naturales sufrieron alteraciones y ahora sin importar la estación del año las temperaturas, así como los fenómenos meteorológicos cambian de un momento a otro.

Estar informado sobre el pronóstico del tiempo te puede ayudar a evitar contratiempos y sufrir algún inconveniente por las posibles lluvias, fuertes vientos o los días soleados. Por este motivo, te compartimos el reporte del estado del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será mayormente claro, con una temperatura mínima alrededor de 38 grados Fahrenheit (3 grados Celsius).

Se espera un viento tranquilo.

Estado del tiempo por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se espera que esta noche el clima sea mayormente despejado, con una temperatura alta cercana a los 60 grados Fahrenheit (aproximadamente 15 grados Celsius).

Habrá un ligero viento del suroeste que aumentará a entre 6 y 11 millas por hora (9 a 18 kilómetros por hora) por la mañana.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del sábado, 1 de noviembre de 2025

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (Reuters)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

Temas Relacionados

ClimaColumbusOhioestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

En medio de la tensión con Maduro en Venezuela, marines de EEUU ensayaron maniobras de desembarco en suelo puertorriqueño

El Pentágono informó que la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marines ejecutó entrenamientos anfibios y operaciones tácticas en el Caribe, en el marco del refuerzo militar contra el narcotráfico

En medio de la tensión

Disney+: Cuáles fueron las producciones más vistas este Halloween en Estados Unidos

Con estas historias, Disney+ busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Disney+: Cuáles fueron las producciones

Predicción del estado del tiempo en Seattle de mañana 2 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del estado del tiempo

Pronóstico del clima en Filadelfia para mañana

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Pronóstico del clima en Filadelfia

Perros de apoyo emocional brindarán ayuda brindarán a los corredores del Maratón de Nueva York 2025

Esta edición contará con equipos de voluntarios con canes de terapia entrenados, licenciados y asegurados, preparados para manejarse con confianza en grandes multitudes durante la carrera

Perros de apoyo emocional brindarán
DEPORTES
Cerró la votación para elegir

Cerró la votación para elegir al presidente de River Plate en una jornada con récord de participación

Las mejores fotos de las históricas elecciones en River Plate

Elecciones récord en River Plate: votaron más de 25 mil socios en los comicios más concurridos de su historia

Con Messi como titular, Inter Miami visita a Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS

Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate

TELESHOW
Marcela Tinayre relató cómo es

Marcela Tinayre relató cómo es su relación con Mirtha Legrand y Juana Viale

La profunda reflexión de Jimena Barón sobre su experiencia con la lactancia: “No le podía pedir más a mi cuerpo”

A puro relax, Gimena Accardi posó en microbikini luego de que Nico Vázquez publicara una foto con Dai Fernández

Así fue la comunión de Malaika, la hija de Zaira Nara: la familia, gestos de cariño y Wanda como madrina

Graciela Alfano volvió a la carga contra Susana Giménez por sus problemas de salud: “Bajó mi sistema inmunológico”

INFOBAE AMÉRICA

Murciélago de labios con flecos:

Murciélago de labios con flecos: cómo es el cazador que atrapa presas enormes en las selvas de América

Pasivo-agresivos: cómo reconocer a quienes esconden su enojo tras la amabilidad

Un dron de EEUU registró el momento en que terroristas de Hamas robaron un camión de ayuda humanitaria en Gaza

De dietas vegetales a la recuperación de los humedales: 6 soluciones avaladas por la ciencia contra el cambio climático

Ataque en un tren en Inglaterra: múltiples víctimas y dos detenidos