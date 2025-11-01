NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 1 de noviembre

Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

Como cada noche desde que inició la temporada 2025-26 de la NBA, la liga cuenta con una variedad de partidos que prometen acción y adrenalina a los seguidores del mejor baloncesto del mundo. A medida de que transcurren los encuentros la presión aumentó y las franquicias buscan asentar su camino hacia la gloria.

Actualmente hay muchas razones para seguir las actividades dentro de la liga: jugadas espectaculares, récords por batir y encuentros históricos, por mencionar algunas. Cada victoria es importante, puesto que la lucha en la cima de cada una de las conferencias se cierra a medida de que los partidos pasen.

Sigue de cerca las acciones de este día y no te pierdas ningún enfrentamiento. A continuación te compartimos toda la agenda de este sábado, los partidos más importantes y los que interesan a los aficionados de acuerdo al contexto actual de la liga.

Partidos de HOY 1 de noviembre

Sigue de cerca todas las acciones del mejor balonceste del mundo (Cary Edmondson-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Sacramento Kings vs Milwaukee Bucks

Hora de México: 15:00 horas

Hora del Este de EEUU: 16:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:00 horas

Estadio: Fiserv Forum

Ciudad: Milwaukee, WI

Minnesota Timberwolves vs Charlotte Hornets

Hora de México: 16:00 horas

Hora del Este de EEUU: 17:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 14:00 horas

Estadio: Spectrum Center

Ciudad: Charlotte, NC

Golden State Warriors vs Indiana Pacers

Hora de México: 17:00 horas

Hora del Este de EEUU: 18:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:00 horas

Estadio: Gainbridge Fieldhouse

Ciudad: Indianapolis, IN

Orlando Magic vs Washington Wizards

Hora de México: 17:00 horas

Hora del Este de EEUU: 18:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:00 horas

Estadio: Capital One Arena

Ciudad: Washington, DC

Houston Rockets vs Boston Celtics

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: TD Garden

Ciudad: Boston, MA

Dallas Mavericks vs Detroit Pistons

Hora de México: 20:00 horas

Hora del Este de EEUU: 21:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:00 horas

Estadio: Arena CDMX

Ciudad: Mexico City, MX

Quién es el máximo ganador de la NBA

Bostons Celtcis son los máximos ganadores en la historia de la NBA después de las finales de 2024 (Brian Fluharty-USA TODAY Sports/File Photo vía Reuters Con)

En los casi 80 años de historia de la NBA, 21 equipos se han logrado consolidar como campeones acreedores del trofeo Larry O’Brien, distintivo con el que se reconoce al ganador de las finales y que recibe su nombre en honor a un político estadounidense que se convirtió en el tercer comisionado de la organización.

La liga de baloncesto profesional de Estados Unidos se destacó desde sus inicios por tener grandes equipos de época que fueron capaces de demostrar su dominio dentro de la duela por varios años, sin embargo, en años recientes esta tendencia quedó en el pasado con los primeros campeonatos de nuevas franquicias como Cavaliers, Mavericks, Raptors, Nuggets, entre otros.

El último campeonato que lograron conquistar Los Ángeles Lakers fue en el 2020 con LeBron James y Anthony Davis como figuras del equipo (Kim Klement-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Hasta la fecha se han repartido un total de 76 anillos de NBA y más de 50 de éstos se han repartido en tan sólo cinco equipos. A continuación te compartimos quiénes son las franquicias más exitosas en la historia de la liga:

Boston Celtic: 18 anillosLos Ángeles Lakers: 17 anillosGolden State Warriors: 7 anillosChicago Bulls: 7 anillosSan Antonio Spurs: 5 anillos

En la última temporada los Celtics recuperaron su puesto como el equipo con más campeonatos tras vencer en cinco juegos a los Dallas Mavericks en las finales. Este título representó el primero de la carrera de Jayson Tatum, joven estrella del equipo de Boston y lograron pasar una vez más en campeonato a su eterno rival: Los Ángeles Lakers.