Las mejores películas en Netflix en Estados Unidos hoy

La lista semanal actualizada con las películas más vistas en Netflix Estados Unidos ya está disponible. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un incremento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

El listado de las películas más vistas de Netflix Estados Unidos

1. Una casa llena de dinamita (A House of Dynamite)

Cuando un misil sin identificar es lanzado contra EE. UU., se desata una carrera a contrarreloj por descubrir al responsable y decidir cómo responder.

2. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

3. La vecina perfecta (The Perfect Neighbor)

Un pequeño desacuerdo entre vecinos en Florida toma un giro letal, con grabaciones de las cámaras corporales de la policía y entrevistas que indagan en las consecuencias de las leyes estatales de "stand your ground".

4. Pesadillas 2: noche de Halloween

¿Qué pasaría si Halloween se hiciera realidad y los monstruos que aparecen una noche al año duraran para siempre? Sarah, Sonny y Sam son tres jóvenes que encuentran en un viejo arcón un misterioso libro de la serie Pesadillas, escrito por R.L Stine, cerrado con un candado. Cometen el error de abrir este libro y de pronto, el malvado muñeco de ventrílocuo Slappy y sus monstruosos secuaces empiezan a cobrar vida. ¿Qué harán ahora los tres jóvenes para evitar que Halloween dure para siempre? Ari Sandel (El ultimo baile) se encarga de la dirección de esta segunda entrega de la película Pesadillas (2015), en la que Rob Lieber (Peter Rabbit) firma el guión a partir de la obra de R.L. Stine.

5. Un ciudadano ejemplar

Clyde Shelton es un ciudadano normal que lo ha perdido todo. Diez años antes su mujer y su hija fueron brutalmente asesinadas y los criminales nunca fueron condenados. El culpable es Nick Rice, el ambicioso ayudante del fiscal del distrito, porque hizo un pacto con el abogado de uno de ellos. Pero Clyde descubre ese acuerdo y su deseo de venganza lo lleva a cometer una serie de asesinatos

6. Premonition (7 días)

Linda Hanson (Sandra Bullock) tiene una casa preciosa, un marido que la quiere y dos hijas adorables. Su vida es perfecta, hasta que recibe una devastadora noticia: su esposo Jim (Julian McMahon) ha fallecido en un accidente de coche. Al despertarse a la mañana siguiente, Linda descubre que su marido sigue vivo. En un principio, Linda cree que el accidente ha debido de ser una pesadilla.. hasta que ocurre de nuevo. Algunos días Jim sigue a su lado cuando se despierta, pero otros debe enfrentarse a la realidad de haberse quedado viuda. Por alguna razón inexplicable, los días están desordenados. La traumática premonición de Linda desencadena una serie de extraños sucesos que alteran el tiempo. En un intento desesperado por salvar a su familia, Linda lucha furiosamente contra el tiempo y el destino para intentar conservar todo lo que ella y Jim han construido juntos.

7. Maldita suerte (Ballad of a Small Player)

En los deslumbrantes casinos de Macao, un jugador que huye de su pasado queda fascinado por una enigmática mujer en la mesa de bacará.

8. Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

9. Gru 3. Mi villano favorito

A Gru lo han despedido. Se ha quedado sin trabajo porque ha dejado escapar al supervillano Balthazar Bratt, estrella infantil de los años 80 que con la llegada de la pubertad lo perdió todo y ha estado creando el caos en todo el planeta. Además, Gru va a conocer a su hermano gemelo Dru y tendrá que decidir si está listo para continuar la tradición familiar de dedicarse al crimen y unirse al para llevar a cabo un último golpe. Aunque ha dejado esa vida atrás ¿volverá a convertirse Gru en un villano?

10. Sé lo que hicisteis el último verano

En una ciudad hawaiana bañada por el sol con un pasado misterioso, un grupo de amigos se queda con un oscuro secreto después de un trágico accidente. Un año después, un miembro del grupo recibe un mensaje amenazante y los amigos ahora saben que alguien tiene la intención de hacerles pagar el verano pasado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.