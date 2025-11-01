Estados Unidos

Las mejores películas en Netflix en Estados Unidos hoy

El auge de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Guardar
En un mundo tan vertiginoso,
En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

La lista semanal actualizada con las películas más vistas en Netflix Estados Unidos ya está disponible. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un incremento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

El listado de las películas más vistas de Netflix Estados Unidos

1. Una casa llena de dinamita (A House of Dynamite)

Cuando un misil sin identificar es lanzado contra EE. UU., se desata una carrera a contrarreloj por descubrir al responsable y decidir cómo responder.

2. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

3. La vecina perfecta (The Perfect Neighbor)

Un pequeño desacuerdo entre vecinos en Florida toma un giro letal, con grabaciones de las cámaras corporales de la policía y entrevistas que indagan en las consecuencias de las leyes estatales de "stand your ground".

4. Pesadillas 2: noche de Halloween

¿Qué pasaría si Halloween se hiciera realidad y los monstruos que aparecen una noche al año duraran para siempre? Sarah, Sonny y Sam son tres jóvenes que encuentran en un viejo arcón un misterioso libro de la serie Pesadillas, escrito por R.L Stine, cerrado con un candado. Cometen el error de abrir este libro y de pronto, el malvado muñeco de ventrílocuo Slappy y sus monstruosos secuaces empiezan a cobrar vida. ¿Qué harán ahora los tres jóvenes para evitar que Halloween dure para siempre? Ari Sandel (El ultimo baile) se encarga de la dirección de esta segunda entrega de la película Pesadillas (2015), en la que Rob Lieber (Peter Rabbit) firma el guión a partir de la obra de R.L. Stine.

5. Un ciudadano ejemplar

Clyde Shelton es un ciudadano normal que lo ha perdido todo. Diez años antes su mujer y su hija fueron brutalmente asesinadas y los criminales nunca fueron condenados. El culpable es Nick Rice, el ambicioso ayudante del fiscal del distrito, porque hizo un pacto con el abogado de uno de ellos. Pero Clyde descubre ese acuerdo y su deseo de venganza lo lleva a cometer una serie de asesinatos

6. Premonition (7 días)

Linda Hanson (Sandra Bullock) tiene una casa preciosa, un marido que la quiere y dos hijas adorables. Su vida es perfecta, hasta que recibe una devastadora noticia: su esposo Jim (Julian McMahon) ha fallecido en un accidente de coche. Al despertarse a la mañana siguiente, Linda descubre que su marido sigue vivo. En un principio, Linda cree que el accidente ha debido de ser una pesadilla.. hasta que ocurre de nuevo. Algunos días Jim sigue a su lado cuando se despierta, pero otros debe enfrentarse a la realidad de haberse quedado viuda. Por alguna razón inexplicable, los días están desordenados. La traumática premonición de Linda desencadena una serie de extraños sucesos que alteran el tiempo. En un intento desesperado por salvar a su familia, Linda lucha furiosamente contra el tiempo y el destino para intentar conservar todo lo que ella y Jim han construido juntos.

7. Maldita suerte (Ballad of a Small Player)

En los deslumbrantes casinos de Macao, un jugador que huye de su pasado queda fascinado por una enigmática mujer en la mesa de bacará.

8. Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

9. Gru 3. Mi villano favorito

A Gru lo han despedido. Se ha quedado sin trabajo porque ha dejado escapar al supervillano Balthazar Bratt, estrella infantil de los años 80 que con la llegada de la pubertad lo perdió todo y ha estado creando el caos en todo el planeta. Además, Gru va a conocer a su hermano gemelo Dru y tendrá que decidir si está listo para continuar la tradición familiar de dedicarse al crimen y unirse al para llevar a cabo un último golpe. Aunque ha dejado esa vida atrás ¿volverá a convertirse Gru en un villano?

10. Sé lo que hicisteis el último verano

En una ciudad hawaiana bañada por el sol con un pasado misterioso, un grupo de amigos se queda con un oscuro secreto después de un trágico accidente. Un año después, un miembro del grupo recibe un mensaje amenazante y los amigos ahora saben que alguien tiene la intención de hacerles pagar el verano pasado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

Temas Relacionados

NetflixStreamingPelículasestados-unidos-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Estas son las películas que están de moda en Paramount+ Estados Unidos este día

Paramount+ se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Estas son las películas que

Las películas favoritas del público en Hulu Estados Unidos

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Las películas favoritas del público

Las mejores películas de Prime Video en Estados Unidos para ver hoy mismo

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las mejores películas de Prime

Clima en Reston: predicción del tiempo de mañana

Para evitar cualquier imprevisto es significativo conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Reston: predicción del

Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Ashburn: el estado
DEPORTES
Así están las tablas de

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Rosario Central se aseguró jugar la Supercopa Internacional y espera rival: la opción que podría enfrentarlo a Boca o River

Con Di María como figura, Rosario Central venció 3-1 a Instituto y es el líder de su zona en el Torneo Clausura

Lamine Yamal presentó la lujosa mansión que le compró a Shakira y Piqué: cuánto pagó y con quiénes se mudará

La insólita queja del DT de Liga de Quito tras la histórica derrota ante Palmeiras: “El campo parecía el patio de un colegio”

TELESHOW
El particular posteo de Chechu

El particular posteo de Chechu Bonelli luego de las declaraciones de Ivana Figueiras: “Parece ser un caos”

Pampita y Barby Franco deslumbraron en el festejo de Halloween junto a sus hijas

Uno por uno, todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025

La respuesta que recibió Cinthia Fernández tras visitar a sus hijas en medio de su viaje de egresados

Natalia Oreiro y Adrián Suar, juntos otra vez: las primeras imágenes del rodaje que ilusiona a los fans

INFOBAE AMÉRICA

Violencia en Río de Janeiro:

Violencia en Río de Janeiro: una joven murió tras ser alcanzada por un disparo durante un tiroteo entre bandas rivales en una autopista

La ONU denunció un incremento del 30% en víctimas civiles por la invasión rusa: “Están luchando por sobrevivir”

Ucrania desplegó fuerzas especiales en Pokrovsk para frenar el avance ruso en el este de Donetsk

Lula da Silva envió al Congreso de Brasil un proyecto para endurecer el combate al crimen organizado tras la megaoperación en Río

De Carrington a Miyake: cómo las tormentas solares extremas podrían desafiar a la tecnología moderna, según un experto