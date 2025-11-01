Estados Unidos

Las mejores películas de Prime Video en Estados Unidos para ver hoy mismo

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Guardar
Esta plataforma está disponible en
Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo aún es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Si no sabes qué esta tarde, el listado de las películas más reproducidas en Prime Video Estados Unidos de los últimos días puede darte una pista.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Ranking de películas más populares en Prime Video en Estados Unidos

1. Juego sucio (Play Dirty)

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

2. John Candy: I Like Me

Dirigida por Colin Hanks y producida por Ryan Reynolds, John Candy: I Like Me reúne a quienes mejor conocieron a John para contar su historia con emoción, a través de imágenes inéditas, entrevistas y material inédito. Un conmovedor homenaje a la vida, la carrera y el legado de uno de los actores más queridos de todos los tiempos.

3. Hedda

4. Noche y día

La historia gira en torno a las aventuras de una pareja, una mujer normal que sólo quiere acudir a una boda y un hombre que parece un agente secreto, a lo largo y ancho del planeta. Ambos se encuentran repetidas veces a lo largo de diversos lugares, condenados a estar juntos en una serie de persecuciones donde nadie es quien parece ser

5. El Grinch

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

6. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

7. Sin tiempo para morir

En No Time to Die’, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

8. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

9. Culpa nuestra

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de "Culpa tuya".

10. Wicked Parte II (Wicked: For Good)

Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense
Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

Temas Relacionados

Prime VideoStreamingpelículasestados-unidos-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Estas son las películas que están de moda en Paramount+ Estados Unidos este día

Paramount+ se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Estas son las películas que

Las mejores películas en Netflix en Estados Unidos hoy

El auge de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Las mejores películas en Netflix

Las películas favoritas del público en Hulu Estados Unidos

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Las películas favoritas del público

Clima en Reston: predicción del tiempo de mañana

Para evitar cualquier imprevisto es significativo conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Reston: predicción del

Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Ashburn: el estado
DEPORTES
Así están las tablas de

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Rosario Central se aseguró jugar la Supercopa Internacional y espera rival: la opción que podría enfrentarlo a Boca o River

Con Di María como figura, Rosario Central venció 3-1 a Instituto y es el líder de su zona en el Torneo Clausura

Lamine Yamal presentó la lujosa mansión que le compró a Shakira y Piqué: cuánto pagó y con quiénes se mudará

La insólita queja del DT de Liga de Quito tras la histórica derrota ante Palmeiras: “El campo parecía el patio de un colegio”

TELESHOW
El particular posteo de Chechu

El particular posteo de Chechu Bonelli luego de las declaraciones de Ivana Figueiras: “Parece ser un caos”

Pampita y Barby Franco deslumbraron en el festejo de Halloween junto a sus hijas

Uno por uno, todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025

La respuesta que recibió Cinthia Fernández tras visitar a sus hijas en medio de su viaje de egresados

Natalia Oreiro y Adrián Suar, juntos otra vez: las primeras imágenes del rodaje que ilusiona a los fans

INFOBAE AMÉRICA

Xi Jinping se reunirá con

Xi Jinping se reunirá con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en el cierre de la cumbre del APEC

Violencia en Río de Janeiro: una joven murió tras ser alcanzada por un disparo durante un tiroteo entre bandas rivales en una autopista

La ONU denunció un incremento del 30% en víctimas civiles por la invasión rusa: “Están luchando por sobrevivir”

Ucrania desplegó fuerzas especiales en Pokrovsk para frenar el avance ruso en el este de Donetsk

Lula da Silva envió al Congreso de Brasil un proyecto para endurecer el combate al crimen organizado tras la megaoperación en Río