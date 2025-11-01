Clima en Texas: temperatura y probabilidad de lluvia en San Antonio para mañana

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de San Antonio, Texas, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 48 grados Fahrenheit (9 grados Celsius).

El viento del noreste será de aproximadamente 5 mph (8 km/h) y se volverá tranquilo por la tarde.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Esta noche, el clima será mayormente soleado, con una temperatura alta cercana a los 74 grados Fahrenheit (23 grados Celsius).

Se espera un viento del norte alrededor de 5 mph (8 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 31 de octubre 6:51 pm CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.