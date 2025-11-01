Estados Unidos

Clima en Reston: predicción del tiempo de mañana

Para evitar cualquier imprevisto es significativo conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 39 grados Fahrenheit (aproximadamente 4 grados Celsius). Habrá una ligera brisa del noroeste.

¿Cuál será el clima por la noche?

Esta noche, se espera un clima mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 61 grados Fahrenheit (aproximadamente 16 grados Celsius). El viento será tranquilo, cambiando a dirección sureste alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) por la tarde. A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente agradable y fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 31 de octubre 8:52 p. m. EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Ashburn: el estado

Clima en Texas: temperatura y probabilidad de lluvia en San Antonio para mañana

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Texas: temperatura y

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 1 noviembre

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

Reporte del estado del tiempo

Expertos advierten sobre virus desconocidos que afectan el comportamiento de osos negros en California

Investigadores y especialistas afirman que estos animales se muestran “dóciles y amistosos” como consecuencia de una enfermedad similar a la encefalitis, aún sin causa determinada. Qué dicen las autoridades

Expertos advierten sobre virus desconocidos

Fotos: Trump ordenó la reforma del histórico baño Lincoln de la Casa Blanca

Esta intervención se suma a otras mejoras de gran escala impulsadas por el presidente, como la demolición del Ala Este para construir un costoso salón de baile, entre otras

Fotos: Trump ordenó la reforma
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manuel Adorni habló como nuevo

Manuel Adorni habló como nuevo jefe de Gabinete: “Profundizar las reformas estructurales será prioridad”

Caso Cecilia Strzyzowski: liberaron al abogado de Emerenciano Sena que había sido detenido en medio del juicio

Tras la salida de Francos, Lisandro Catalán renunció como Ministro del Interior

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Javier Milei y Mauricio Macri cenaron en Olivos en medio de los cambios en el Gabinete

INFOBAE AMÉRICA
Violencia en Río de Janeiro:

Violencia en Río de Janeiro: una joven murió tras ser alcanzada por un disparo durante un tiroteo entre bandas rivales en una autopista

La ONU denunció un incremento del 30% en víctimas civiles por la invasión rusa: “Están luchando por sobrevivir”

Ucrania desplegó fuerzas especiales en Pokrovsk para frenar el avance ruso en el este de Donetsk

Lula da Silva envió al Congreso de Brasil un proyecto para endurecer el combate al crimen organizado tras la megaoperación en Río

De Carrington a Miyake: cómo las tormentas solares extremas podrían desafiar a la tecnología moderna, según un experto

TELESHOW
La respuesta que recibió Cinthia

La respuesta que recibió Cinthia Fernández tras visitar a sus hijas en medio de su viaje de egresados

Natalia Oreiro y Adrián Suar, juntos otra vez: las primeras imágenes del rodaje que ilusiona a los fans

Furia Scaglione tuvo una fuerte discusión en el reality chileno y marcó terreno: “Aprendé a respetar”

El ataque de furia de Wanda Nara contra la China Suárez: “¿Qué tan zorra podés ser?”

El orgullo de José María Muscari por el debut de su hijo Lucio como modelo en una pasarela