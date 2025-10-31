Estados Unidos

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estas son las canciones que han tenido una mejor aceptación entre el público

Por Infobae Noticias

Spotify se ha convertido en
La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Lo favorito de los escuchas

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

La canción de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 2.000.888 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el segundo lugar, con 1.503.562 reproducciones.

3. Opalite

Taylor Swift

La melodía de Taylor Swift va en descenso: ya llega a la tercera posición. Sus 1.482.922 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

4. Man I Need

Olivia Dean

«Man I Need» de Olivia Dean sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 4, ya que ha conseguido un total de 1.061.662 reproducciones.

5. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

«Elizabeth Taylor» de Taylor Swift pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.034.691 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el quinto lugar, lo que apunta a que va de salida.

6. back to friends

sombr

«back to friends» de sombr se vende como pan caliente. Ya lleva 1.014.889 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. Father Figure

Taylor Swift

«Father Figure» de Taylor Swift se ubica en el séptimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 986.572 reproducciones.

8. Ordinary

Alex Warren

Tras acumular 906.146 reproducciones, «Ordinary» de Alex Warren se mantiene en octavo lugar.

9. The Life of a Showgirl (w Sabrina Carpenter)

Taylor Swift

«The Life of a Showgirl (w Sabrina Carpenter)», interpretado por Taylor Swift, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 814.549 reproducciones.

10. Wi$h Li$t

Taylor Swift

«Wi$h Li$t» de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 811.082 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en
En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Temas Relacionados

SpotifyStreamingMúsicaestados-unidos-entretenimientoNoticias

