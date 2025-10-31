Estados Unidos

Predicción del tiempo en Houston para este 31 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este 31 de octubre en Houston.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 23 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 13 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 12 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 2%, con una nubosidad del 1%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Houston (Imagen ilustrativa Infobae)

Houston es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, ubicada al sur de Texas cerca de la costa del Golfo de México.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que registra altas temperaturas todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de precipitaciones.

Las temperaturas más altas se registran entre agosto y septiembre, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima frío predomina.

En tanto, el mes con más lluvias regularmente es en junio o en octubre.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos posee de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaHoustonestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Conoce el clima de este día en Dallas

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este

Trump instó a los republicanos a terminar con el cierre del gobierno en Estados Unidos: la “opción nuclear”

El mandatario estadounidense presionó a los legisladores con el objetivo de desbloquear la parálisis estatal que afecta a miles de empleados y servicios esenciales desde el 1 de octubre

Trump instó a los republicanos

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Washington D. C.

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Miami: la predicción para este 31 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Miami: la predicción

Donald Trump celebró los “grandes acuerdos comerciales” alcanzados durante su gira por Asia

“Ahora existen relaciones a largo plazo, y el dinero está fluyendo hacia nuestro país gracias a los aranceles”, dijo el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social

Donald Trump celebró los “grandes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los cuadernos de las coimas:

Los cuadernos de las coimas: la intimidad del poder K según Víctor Manzanares

Cuánto cobrarán las niñeras en noviembre 2025

¿Por qué se celebra Halloween hoy, 31 de octubre?: el origen de la fecha

Los buscaban por el crimen de una jubilada y los detuvieron en una entradera: su nexo con la Banda del Millón

Atraparon a un hombre por el robo en una vivienda en San Miguel, de donde se llevaron dólares y euros

INFOBAE AMÉRICA
Después de medio siglo, un

Después de medio siglo, un antibiótico olvidado emerge como posible solución contra superbacterias letales

El secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió el “reajuste comercial” de Donald Trump en la cumbre APEC

Terror desde el cielo: cómo los drones rusos convierten Kherson en un campo de tiro contra civiles

Afganistán y Pakistán acordaron mantener el alto el fuego tras las reuniones en Estambul

Gabriel Boric firmó acuerdos con la Asociación de Comercio coreana en su visita a Seúl por la cumbre de la APEC

TELESHOW
Quién es Dulceida, la influencer

Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO

Guía para seguir los Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran gala del mundo digital

El paso de Marley por las hornallas de MasterChef Celebrity: de la chicana de Wanda Nara a los elogios del jurado

Milo J reveló qué actividad tuvo que dejar de hacer a raíz de su fama: “Lo amaba con el corazón”

Momi Giardina presentó un plato de rana en MasterChef Celebrity y el jurado fue letal: “Alto chicle”