Estados Unidos

Familias en Estados Unidos enfrentan alza récord en el precio del pavo para Acción de Gracias

Las principales cadenas minoristas en Estados Unidos lanzaron ofertas con precios cerrados para asegurar que las familias puedan celebrar pese al aumento de la inflación y la reducción en la producción de pavos

Rossana Marín

El precio del pavo aumentó
El precio del pavo aumentó 40% en 2025, según la Federación Estadounidense de la Oficina Agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, las familias estadounidenses se preparan para enfrentar la celebración en medio de un aumento en los precios de los alimentos y una oferta ajustada de pavos.

Según reportó Newsweek, el alza de la inflación y el encarecimiento de productos básicos han llevado a los principales supermercados del país a lanzar paquetes y ofertas especiales para que los hogares puedan mantener la tradición sin realizar grandes desembolsos.

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el costo promedio de los comestibles subió un 2,7% respecto al año anterior. Además, la producción nacional de pavos disminuyó un 3% frente a 2024, con cerca de 195 millones de ejemplares criados en 2025.

Cadenas como Walmart y ALDI
Cadenas como Walmart y ALDI ofrecen canastas familiares de Acción de Gracias por USD 40. (REUTERS/Kamil Krzaczynski)

El impacto de la gripe aviar y el descenso de la oferta contribuyeron al aumento de los precios: la Federación Estadounidense de la Oficina Agrícola (AFBF) calculó que el costo mayorista del pavo subió de 0,94 dólares por libra (2,07 dólares por kilogramo) en 2024 a 1,32 dólares por libra (2,91 dólares por kilogramo) en la actualidad, un incremento del 40%.

Ofertas y paquetes

Frente a este escenario, cadenas como Walmart, ALDI, Kroger y Costco pusieron a disposición de los consumidores opciones de menú familiar a precios fijos. Según información publicada por Newsweek, estos supermercados han diseñado paquetes orientados a grupos de diez personas, que incluyen los productos tradicionales de la festividad.

Walmart propuso una canasta con más de veinte productos, entre ellos un pavo marca Butterball de 13,5 libras (6,12 kilogramos), relleno, arándanos frescos, panecillos y puré de calabaza. El precio total es de 40 dólares, lo que representa unos 3,99 dólares por persona.

La producción de pavos en
La producción de pavos en Estados Unidos cayó 3% este año, con 195 millones de ejemplares. (REUTERS/Mike Blake)

John Furner, presidente y director ejecutivo de la filial estadounidense de Walmart, afirmó al medio: “sabemos que cada dólar y cada minuto cuentan, por eso estamos ofreciendo una canasta de cena de Acción de Gracias a bajo precio, con marcas icónicas como Butterball y Stove Top junto a productos de nuestra marca”.

ALDI optó por un modelo flexible en el cual los usuarios pueden seleccionar entre veintiún ingredientes identificados, incluido un pavo de 14 libras (6,35 kilogramos), puré, salsa de arándanos y pastel de calabaza por el mismo valor de 40 dólares para diez comensales. El surtido puede ser adquirido en tiendas, en línea o mediante entregas a domicilio a través de plataformas como Instacart, Uber Eats o DoorDash.

Atty McGrath, directora ejecutiva de ALDI en Estados Unidos, transmitió: “me entusiasma que podamos ofrecer una comida navideña aún más económica que el año pasado. Ahorrar es nuestra misión diaria, pero hacerlo en estas fechas es especialmente relevante”.

La subida de precios afecta
La subida de precios afecta a productos clásicos como el relleno, las papas y el pastel de calabaza. (REUTERS/Vincent Alban)

La propuesta de Kroger se denominó “Freshgiving Dinner Package” y abarca entre otros artículos un pavo de entre 14 y 16 libras (hasta 7,26 kilogramos), una bolsa de patatas de 5 libras (2,27 kilogramos), arándanos Ocean Spray, relleno y pastel de calabaza.

Esta opción cuesta 49,99 dólares, equivalentes a aproximadamente 4,85 dólares por persona. La compra puede concretarse en tienda o vía online con recogida o entrega a domicilio.

Por su parte, Costco presentó un paquete “gourmet” con 5 libras (2,27 kilogramos) de pechuga de pavo criada en granja amish, mas de dos postres y panecillos artesanales, dirigido a grupos de ocho personas. Este menú, pese a costar 199,99 dólares, se ofrece con una rebaja de 70 dólares respecto a 2024, y equivale a 25 dólares por invitado.

Newsweek detalló que las plataformas digitales de las cadenas permanecerán habilitadas para compras y reservas durante todo el mes de noviembre e incluso hasta fechas próximas a Navidad, salvo en el caso de Costco, que limita las entregas hasta el 14 de noviembre.

