Estados Unidos

Donald Trump celebró los “grandes acuerdos comerciales” alcanzados durante su gira por Asia

“Ahora existen relaciones a largo plazo, y el dinero está fluyendo hacia nuestro país gracias a los aranceles”, dijo el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social

Trump celebró los “grandes acuerdos comerciales” que alcanzó durante su gira por Asia (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el jueves los “grandes acuerdos comerciales” alcanzados durante su gira asiática que culminó este día.

Se lograron grandes acuerdos comerciales, ahora existen relaciones a largo plazo, y el dinero está fluyendo hacia nuestro país gracias a los aranceles”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

El mandatario agradeció a los líderes de China, Japón, Malasia, Corea del Sur, Australia, Vietnam, entre otros, por las reuniones mantenidas durante su visita a la región.

Durante su gira, Trump alcanzó con China un pacto de reducción de ciertos aranceles y un aumento en las compras de soja estadounidense, en lo que la Casa Blanca considera un paso para mejorar las relaciones comerciales entre ambas potencias.

En el Sudeste Asiático, el presidente facilitó una tregua fronteriza entre Tailandia y Camboya, en un esfuerzo por reducir tensiones en una zona clave para las rutas comerciales de la región.

Todos los acuerdos firmados están basados en pilares que tienen que ver con el comercio, la inversión y la seguridad de suministros estratégicos, según informaron fuentes de la Casa Blanca.

Durante su gira, Trump alcanzó con China un pacto de reducción de ciertos aranceles y un aumento en las compras de soja estadounidense, en lo que la Casa Blanca considera un paso para mejorar las relaciones comerciales entre ambas potencias (REUTERS)

Además, Estados Unidos suscribió un acuerdo de Asociación Estratégica Integral con Malasia, que incluye cooperación en comercio, tecnología, energía y minerales críticos. Este entendimiento busca ampliar la colaboración en sectores considerados prioritarios por ambos países.

Con Vietnam, se alcanzaron compromisos para reducir aranceles y fortalecer las cadenas de suministro, con el objetivo de mejorar la eficiencia del comercio bilateral y asegurar la disponibilidad de bienes esenciales.

En paralelo, Corea del Sur anunció inversiones por más de 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense, a cambio de una rebaja en tarifas a sus vehículos, medida que beneficia a la industria automotriz surcoreana y genera nuevos empleos en Estados Unidos.

La Casa Blanca aseguró que estos acuerdos refuerzan la posición de Washington como “socio económico clave en el Indo-Pacífico” y forman parte del esfuerzo del gobierno estadounidense por asegurar nuevas fuentes de inversión y fortalecer la economía nacional.

Corea del Sur anunció inversiones por más de 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense, a cambio de una rebaja en tarifas a sus vehículos (REUTERS)

Los resultados de la gira se suman a la estrategia de la administración Trump de impulsar la producción nacional, ampliar las exportaciones y consolidar alianzas económicas en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Una “buena conversación” con Mark Carney

Antes de despegar hacia Washington, Trump reveló que mantuvo una “muy buena conversación” con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante una cena de líderes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Tuvimos una muy buena conversación anoche con él”, declaró ante la prensa en el Air Force One.

Al aterrizar el miércoles en Corea del Sur, Trump había descartado verse con el jefe del Gobierno canadiense, con quien mantiene un enfrentamiento por los aranceles: “Para los que preguntan, ¡no vinimos a Corea del Sur para ver a Canadá!”, escribió en la red social Truth.

Trump reveló que mantuvo una “muy buena conversación” con el primer ministro canadiense, Mark Carney (REUTERS)

Pese a ello, ambos líderes coincidieron en una cena ofrecida por el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en honor al propio Trump.

Durante la tradicional foto de familia, el republicano, ubicado en el centro, saludó e intercambió cumplidos con varios de sus homólogos, pero no hubo interacción con Carney, situado en uno de los extremos.

(Con información de EFE)

