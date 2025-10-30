Top 10 Prime Video Estados Unidos: las mejores películas que están robando la atención del público

Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York. Crédito: Amazon Prime

Cada semana, Prime Video actualiza su top de las películas más reproducidas en Estados Unidos revelando los contenidos que dominan la conversación en esta codiciada arista del streaming.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Ranking de películas más vistas en Prime Video en Estados Unidos

1. Juego sucio (Play Dirty)

Imagen de 'Juego sucio'

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

2. Wicked

El primer tráiler oficial de "Wicked" muestra la relación de la bruja Elphaba Thropp (Cinthya Erivo) y Glinda Upland,(Ariana Grande) Créditos:Youtube/Universal Pictures

Cynthia Erivo, ganadora del Grammy, encarna a Elphaba, una joven marcada por su piel verde y por la inseguridad que le genera su diferencia, sin haber alcanzado todavía la conciencia de su auténtico poder.

Por su parte, la reconocida cantante Ariana Grande da vida a Glinda, una joven ambiciosa, popular y privilegiada que se encuentra en pleno proceso de autodescubrimiento. Wicked revela la historia no contada de las brujas de Oz.

3. Rescate implacable (A Working Man)

Jason Statham regresa en el nuevo thriller de acción cargado de adrenalina de Amazon MGM Studios—del director de “Suicide Squad” y “The Beekeeper”—la historia de un hombre rudo de clase trabajadora que es arrastrado a la batalla una vez más: “Rescate Implacable”. (Crédito: Warner Bros)

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

4. Culpa nuestra

El tráiler de Culpa Nuestra, de Prime Video, rompe récords a nivel mundial. El avance se ha convertido en el más visto en la historia de una película original de streaming. (Crédito: Prime Video)

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de “Culpa tuya”.

5. John Candy: I Like Me

"John Candy: I like me", se mete en el ranking de las mejores producciones para disfrutar en la plataforma en EEUU. (Prime Video)

Dirigida por Colin Hanks y producida por Ryan Reynolds, John Candy: I Like Me reúne a quienes mejor conocieron a John para contar su historia con emoción, a través de imágenes inéditas, entrevistas y material inédito. Un conmovedor homenaje a la vida, la carrera y el legado de uno de los actores más queridos de todos los tiempos.

6. Noche y día

"Noche y Día" protagonizada por Tom Cruise y Cameron Díaz, se mete en el ranking de las mejores películas para disfrutar en la plataforma en EEUU. (Prime Video)

La historia gira en torno a las aventuras de una pareja, una mujer normal que sólo quiere acudir a una boda y un hombre que parece un agente secreto, a lo largo y ancho del planeta. Ambos se encuentran repetidas veces a lo largo de diversos lugares, condenados a estar juntos en una serie de persecuciones donde nadie es quien parece ser.

7. Migración: un viaje patas arriba

Este año, Illumination, creadores de las exitosas comedias y franquicias Minions, Mi Villano Favorito, Sing y La vida secreta de tus mascotas, te invita a volar hacia la emoción de lo desconocido con unas divertidas y emplumadas vacaciones familiares como ninguna otra en la nueva y original comedia llena de acción, ¡Patos!,

Una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida.

8. Scooby-Doo

"Scooby-Doo" sigue siendo una de las películas favoritas del público en EEUU. (Prime Video)

Basada en los personajes de la serie Scooby-Doo, creados por Hanna Barbera. Dos años después de que un choque de egos obligase a Mystery Inc. a cerrar sus puertas, Scooby-Doo y sus avispados amigos son llamados individualmente a Spooky Island para investigar una serie de incidentes paranormales en el parque de atracciones. El propietario de Spooky Island, Emile Mondavarious trata de volver a unir a los jóvenes para que resuelvan el misterio antes de que su secreto sobrenatural ahuyente a la multitud de universitarios que lo frecuentan.

9. El Grinch

'¡Como el Grinch robó la Navidad!' del Dr. Seuss se publicó en 1957. Recibió varias adaptaciones a otros medios que incluyeron teatro y televisión, pero la más recordada fue la adaptación cinematográfica del año 200 con Jim Carrey interpretando al personaje (Universal Studios)

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

10. Stand Your Ground

"Stand Your Ground" se mete en el ranking de las mejores películas de la plataforma de streaming. (Prime Video)

El enfrentamiento final entre Jack Johnson y la familia de un capo criminal local surge cuando el ex agente de las Fuerzas Especiales utiliza la ley “Stand Your Ground” para buscar venganza por el asesinato de su esposa. Esta decisión da inicio a una guerra de violencia extrema entre ambos bandos.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.