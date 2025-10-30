Top 10 Netflix: Así quedo el ranking de las mejores películas de la plataforma en Estados Unidos

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.(Netflix)

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix Estados Unidos

1. Una casa de dinamita (A House of Dynamite)

"Una casa de dinamita" logra colocarse en el primer sitio del ranking. (Cr. Eros Hoagland/Netflix © 2025)

Cuando un misil sin identificar es lanzado contra EEUU, se desata una carrera a contrarreloj por descubrir al responsable y decidir cómo responder.

2. La vecina perfecta (The Perfect Neighbor)

"La vecina perfecta" se queda en el segundo sitio del listado. (Courtesy of Netflix)

Un pequeño desacuerdo entre vecinos en Florida toma un giro letal, con grabaciones de las cámaras corporales de la policía y entrevistas que indagan en las consecuencias de las leyes estatales de “stand your ground”.

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

4. Mi villano favorito 3

"Mi villano favorito 3" se cuela en el cuarto lugar del ranking estadounidense. (Netflix)

A Gru lo han despedido. Se ha quedado sin trabajo porque ha dejado escapar al supervillano Balthazar Bratt, estrella infantil de los años 80 que con la llegada de la pubertad lo perdió todo y ha estado creando el caos en todo el planeta. Además, Gru va a conocer a su hermano gemelo Dru y tendrá que decidir si está listo para continuar la tradición familiar de dedicarse al crimen y unirse al para llevar a cabo un último golpe. Aunque ha dejado esa vida atrás ¿volverá a convertirse Gru en un villano?

5. Sé lo que hicieron el verano pasado

En una ciudad hawaiana bañada por el sol con un pasado misterioso, un grupo de amigos se queda con un oscuro secreto después de un trágico accidente. Un año después, un miembro del grupo recibe un mensaje amenazante y los amigos ahora saben que alguien tiene la intención de hacerles pagar el verano pasado.

6. Taken in Plain Sight

"Taken in Plain Sight" se mete en el ranking de las mejores películas de la plataforma en EEUU. (Netflix)

Después de meses de investigación incansable, Abby se convence de que ha encontrado al secuestrador de su hija.

7. Hotel Transilvania 3: Monstruos de vacaciones

"Hotel Transilvania 3: Monstruos de vacaciones" se mete en el listado de las mejores películas en Netflix EEUU. (Columbia Pictures and Sony Pictures Animation's)

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna.

Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

8. Escalofríos 2

"Escalofríos "" se mete en el ranking de las mejores películas para disfrutar en Netflix Estados Unidos. (Netflix)

¿Qué pasaría si Halloween se hiciera realidad y los monstruos que aparecen una noche al año duraran para siempre? Sarah, Sonny y Sam son tres jóvenes que encuentran en un viejo arcón un misterioso libro de la serie Pesadillas, escrito por R.L Stine, cerrado con un candado. Cometen el error de abrir este libro y de pronto, el malvado muñeco de ventrílocuo Slappy y sus monstruosos secuaces empiezan a cobrar vida.

¿Qué harán ahora los tres jóvenes para evitar que Halloween dure para siempre? Ari Sandel (El ultimo baile) se encarga de la dirección de esta segunda entrega de la película Pesadillas (2015), en la que Rob Lieber (Peter Rabbit) firma el guión a partir de la obra de R.L. Stine.

9. El elixir de la inmortalidad (Abadi Nan Jaya)

Un elixir reanima a los muertos en una aldea. Una familia en conflicto debe unirse y luchar por sobrevivir mientras su hogar colapsa. Crédito: (Netflix)

Un elixir revive a los muertos en un pueblo. Una familia con conflictos internos deberá unir fuerzas y luchar para sobrevivir cuando su ciudad natal peligra.

10. Los Cretinos (The Twits)

"Los Cretinos" se mete en el ranking de las mejores películas para disfrutar en la plataforma en Estados Unidos. (Netflix)

Cuando los villanos más malos y repugnantes se apoderan de la ciudad con un truquito, dos niños valientes se alían con una familia de animales mágicos para acabar con ellos.

