Clima en Ohio: conoce el reporte del estado del tiempo para mañana

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Por Armando Montes

Conoce todas las condiciones meteorológicas que se van a registrar en los próximos horas en tu ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima tiene un papel fundamental en la vida diaria, la vegetación y la fauna silvestre, influenciando actividades y comportamientos tanto humanos como naturales. Su estudio es esencial, ya que la intervención humana ha alterado los patrones naturales, generando cambios impredecibles en las temperaturas y fenómenos meteorológicos, sin importar la estación del año. Estos cambios pueden ser abruptos, afectando la estabilidad de las condiciones que solían ser más predecibles.

Contar con información actualizada sobre el pronóstico del tiempo es útil para evitar sorpresas y estar preparados ante posibles lluvias, vientos intensos o días extremadamente soleados. Estar informado ayuda a prevenir inconvenientes en la rutina diaria, además de permitir una mejor planificación de actividades al aire libre.

Por ello, compartimos el pronóstico del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Mantenerse al tanto del estado del tiempo no solo es práctico, sino también necesario, especialmente en tiempos de variabilidad climática tan pronunciada, en los que un cambio de condiciones puede ocurrir de un momento a otro.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 38 grados Fahrenheit (3 grados Celsius).

Se espera un viento del oeste de 5 a 8 millas por hora (8 a 13 kilómetros por hora).

Cuál será el estado del tiempo por la noche

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Esta noche, se espera un clima parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 55 grados Fahrenheit (aproximadamente 13 grados Celsius). Habrá una brisa ligera del suroeste que se convertirá en viento del oeste a una velocidad de 5 a 9 millas por hora (8 a 14 kilómetros por hora) por la mañana.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del jueves, 30 de octubre de 2025

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (AP Photo/Craig Ruttle)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

