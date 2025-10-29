Estados Unidos

Un detenido por homicidio fue liberado por error en California; las autoridades buscan arrestarlo de nuevo

El hombre de 20 años es originario de Washington, estado en el que enfrenta cargos por asesinato y otros delitos

Por Daniela Mérida

El hombre fugitivo enfrenta cargos
El hombre fugitivo enfrenta cargos por asesinato y otros delitos en Washington. (Contra Costa County Sheriff's Office)

Isaiah Jamon Andrews, de 20 años y originario de Kent, Washington, fue liberado por error el 22 de octubre de la Martinez Detention Facility en California, según reportó la Oficina del Sheriff de Contra Costa. Andrews permanecía bajo custodia a la espera de su extradición a Washington, donde enfrentaba cargos por el presunto asesinato de un joven de la misma edad en Seattle. Las autoridades confirmaron que, al detectar la liberación, realizaron una búsqueda en los alrededores de la cárcel, pero no lograron localizarlo en la zona.

El sospechoso había sido detenido el 18 de octubre en California, luego de una persecución vehicular en la que participaron agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Contra Costa y otros cuerpos policiales californianos. La detención ocurrió como resultado de una orden de arresto por homicidio emitida en Seattle, relacionada con el fallecimiento de Theodore Wheeler en un estacionamiento de hotel el 15 de octubre. Andrews también tenía pendiente una orden de arresto juvenil en Sacramento y otros cargos locales en California.

El hombre es buscado en
El hombre es buscado en condados más allá de California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las circunstancias de la liberación se encuentran bajo investigación interna, de acuerdo con un comunicado oficial. El incidente activó un operativo de búsqueda en el que participan el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) y agencias policiales locales, quienes mantienen vigente la alerta para su localización. Las autoridades han solicitado colaboración ciudadana para obtener cualquier dato sobre el paradero de Andrews, habilitando teléfonos y correos para recibir información.

Identidad y delitos imputados

La Oficina del Sheriff de Contra Costa informó que Andrews era requerido en Washington por la investigación de un homicidio y que su permanencia en la cárcel de California respondía a la espera del proceso de extradición a King County Jail. Además, mantenía acusaciones pendientes en California, tanto por la orden juvenil en Sacramento, como por cargos locales derivados de su conducta en el estado.

Aunque fue arrestado en California,
Aunque fue arrestado en California, Andrews esperaba su extradición a Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativo de búsqueda y colaboración entre agencias

Luego del error administrativo, la búsqueda de Andrews se extendió más allá de los alrededores de la cárcel, movilizando recursos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y diversos cuerpos de seguridad de la región. El comunicado detalla que la investigación sobre la causa de la liberación errónea sigue en curso, mientras se refuerzan los mecanismos de colaboración interjurisdiccional para la recaptura del sospechoso.

Información para la ciudadanía

Las autoridades han difundido números telefónicos y correos electrónicos para facilitar el flujo de información ciudadana relevante. Cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de Isaiah Jamon Andrews puede contactar directamente a la Oficina del Sheriff de Contra Costa o dejar avisos anónimos en las vías oficiales destinadas para denuncias.

